ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五月天石頭現身世貿擠千人！曝寫作熱血「6點起床認識文化」

記者盧薇淩／台北報導

五月天石頭在音樂之外，也涉足文字、攝影、戲劇創作，近日推出散文集《因為留不住》，16日在台北國際書展舉行新書座談簽書會，這也是他唯一一場新書分享會，現場近千位書迷擠爆現場，為回饋書迷支持，石頭一一分享背後故事，透露利用巡演空檔約3、4小時間寫作，為此更一早6點就起床到當地公園走走，「希望自己給自己多點時間認識人、文化。」寫作熱情令人敬佩。

▲▼五月天石頭在信義區世貿簽書座談 。（圖／時報出版提供）

▲五月天石頭簽書座談會。（圖／時報出版）

喜歡書寫的石頭透露，「人生第一次書寫都不是自願，學校老師叫你作文題目，但意識到自己為自己寫作文時，是寫情書的時候，想要抒發情感。第三次書寫，是大學時加入五月天，思考除了音樂外好像可寫什麼就開始寫短文。」而他也說，音樂創作和文字創作的差異，是「音樂有場景，用旋律表現出來；文字像搭述場景，要寫得抽象」，「文字當你全寫出來就不那麼有趣了，所以做音樂希望它具象，文字希望它抽象。」

▲▼五月天石頭在信義區世貿簽書座談 。（圖／時報出版提供）

▲五月天石頭現場分享寫作過程。（圖／時報出版）

喜歡享受自然的他，在香港巡迴的早晨，開著門窗的房間，意外來了「訪客」麻雀，而後等著牠們造訪的石頭，在門窗邊灑上麥片，享受與自然共處的神奇時刻，看著窗邊跳躍的麻雀，他說：「我想到我第一次看到麻雀，小時候很想要養他，但過了不久牠就死掉了，那是我第一次看到死亡這件事，讓我想到該怎麼跟牠們相處。」也想藉由此篇章傳達只要開窗，就能感受大自然、近距離生物。

▲▼五月天石頭在信義區世貿簽書座談 。（圖／時報出版提供）

▲五月天石頭簽書會，現場擠入千人。（圖／時報出版）

而平常五月天到世界各地巡演，每每一到當地，只能利用彩排到晚上演出中間約3小時時間寫作，「給自己設計一個題目，到一個城市都要去走走。」和一般人旅行不同，他們往往在當地的時間很短，「但希望自己給自己多點時間認識人、文化等，所以我6、7點起床，有時去老街公園等，不管去哪些地方都想去認識感受當地。」書裡想留下的，也是人們和當地給他的感受。

座談會最後，書迷提問書名取名為《因為留不住》，在人生中印象最深刻曾留住過什麼？石頭說：「我想留住天真笑容，你們的笑容，家人的笑容！」對於過去他認為就讓他過去，可以留住的是未來，鼓勵大家一起留住未來，一起改變它。

▲▼五月天石頭在信義區世貿簽書座談 。（圖／時報出版提供）

▲五月天石頭利用巡演空擋寫作。（圖／時報出版）

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

乾隆「2荒唐錯事」害死富察皇后！　除了弟媳「還偷情妻嫂」…她徹底崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

乾隆「2荒唐錯事」害死富察皇后！　除了弟媳「還偷情妻嫂」…她徹底崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 石頭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭子乾神模仿韓國瑜！基隆→高雄79火車站名「24秒內背出」
  2. 陳柏融《一吻情定》狂圈粉！　苦追學姐慘被當不良少年
  3. 五月天石頭現身世貿擠千人！曝寫作熱血「6點起床認識文化」
  4. Selina揭S.H.E「C位之謎」　手機螢幕對象曝光：我此生最愛！
  5. 每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔
  6. 新任「美國隊長」傳酷寒戰士接手！賽巴斯汀先接替克里斯伊凡
  7. 錦安：他們是來看林俊傑！開唱強碰偶像..虧星國好友全笑翻
  8. 許維恩大姊43歲變這樣！　比基尼「0修圖」全身照…網看傻：太誇張
  9. Tony告白隋棠：給妳打188分！　揭「未滿200原因」甜炸
  10. 《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366