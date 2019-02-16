五月天石頭現身世貿擠千人！曝寫作熱血「6點起床認識文化」

記者盧薇淩／台北報導

五月天石頭在音樂之外，也涉足文字、攝影、戲劇創作，近日推出散文集《因為留不住》，16日在台北國際書展舉行新書座談簽書會，這也是他唯一一場新書分享會，現場近千位書迷擠爆現場，為回饋書迷支持，石頭一一分享背後故事，透露利用巡演空檔約3、4小時間寫作，為此更一早6點就起床到當地公園走走，「希望自己給自己多點時間認識人、文化。」寫作熱情令人敬佩。

▲五月天石頭簽書座談會。（圖／時報出版）

喜歡書寫的石頭透露，「人生第一次書寫都不是自願，學校老師叫你作文題目，但意識到自己為自己寫作文時，是寫情書的時候，想要抒發情感。第三次書寫，是大學時加入五月天，思考除了音樂外好像可寫什麼就開始寫短文。」而他也說，音樂創作和文字創作的差異，是「音樂有場景，用旋律表現出來；文字像搭述場景，要寫得抽象」，「文字當你全寫出來就不那麼有趣了，所以做音樂希望它具象，文字希望它抽象。」

▲五月天石頭現場分享寫作過程。（圖／時報出版）

喜歡享受自然的他，在香港巡迴的早晨，開著門窗的房間，意外來了「訪客」麻雀，而後等著牠們造訪的石頭，在門窗邊灑上麥片，享受與自然共處的神奇時刻，看著窗邊跳躍的麻雀，他說：「我想到我第一次看到麻雀，小時候很想要養他，但過了不久牠就死掉了，那是我第一次看到死亡這件事，讓我想到該怎麼跟牠們相處。」也想藉由此篇章傳達只要開窗，就能感受大自然、近距離生物。

▲五月天石頭簽書會，現場擠入千人。（圖／時報出版）

而平常五月天到世界各地巡演，每每一到當地，只能利用彩排到晚上演出中間約3小時時間寫作，「給自己設計一個題目，到一個城市都要去走走。」和一般人旅行不同，他們往往在當地的時間很短，「但希望自己給自己多點時間認識人、文化等，所以我6、7點起床，有時去老街公園等，不管去哪些地方都想去認識感受當地。」書裡想留下的，也是人們和當地給他的感受。

座談會最後，書迷提問書名取名為《因為留不住》，在人生中印象最深刻曾留住過什麼？石頭說：「我想留住天真笑容，你們的笑容，家人的笑容！」對於過去他認為就讓他過去，可以留住的是未來，鼓勵大家一起留住未來，一起改變它。

▲五月天石頭利用巡演空擋寫作。（圖／時報出版）