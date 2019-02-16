雷／謝盈萱被鬼附身「演技神切換」　網看傻眼：又要得獎了

記者李欣容／台北報導

蕭敬騰在《魂囚西門》中飾演心理醫師魏松言，首集就遇到夫妻吵架來找他諮商，他氣得向他們喊：「你們需要的是離婚律師。」未料這對夫妻其實是醫院千金女友玉玫（郭碧婷 飾）所介紹。

▲蕭敬騰幫鬼做心理諮商。（圖／翻攝自公視）

蕭敬騰在劇中獨立開工作室，個案卻寥寥無幾，幾乎都是靠著女友的人脈支撐，他替工作室開了粉絲頁，向助理早雲（鄭宜農 飾）炫耀已經有2個粉絲按讚，卻馬上被她識破：「該不會是你開的分身按的吧。」

▲▼謝盈萱一下子是有氣質的珠寶店經理，一下子變成流氓。（圖／翻攝自公視）

當他開始煩惱，台北人的身心靈怎麼都這麼健康時，遇到珠寶店經理秀淇（謝盈萱 飾），她因為目睹了黑道沈金發（藍葦華 飾）的死亡，被沈金發的鬼魂附身。

▲謝盈萱演技轉換讓觀眾驚艷。（圖／翻攝自魂囚西門臉書）

時而清醒時而混沌，謝盈萱演技大爆發，由於她在劇中是別人的情婦，正宮找上門來大鬧珠寶店，沈金發一秒上身，拿鞋子暴打正宮，不少網友都在PTT熱烈討論，「女神明年金鐘應該又要得獎了，這演技真的太強了」、「一秒切換太好笑了」、「這個切換好讚喔」、「太扯了啦這演技」。

除了謝盈萱，沈海蓉在劇中也常以靈魂出竅方式和蕭敬騰對話，詹宛儒則是飾演來自未來，剛出車禍過世的瑪麗，生活中同時出現這麼多鬼魂，蕭敬騰飾演的魏松言也下定決心，要幫這些流連在人世間的鬼魂做心理諮商。