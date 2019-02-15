斯容胸前藏「男神名字」　放送3啾咪告白羞爆：好噁爛！

記者林彥君／台北報導



東森購物天后斯容非常喜歡金曲歌王林俊傑（JJ），更因為搶到林俊傑16、17日的演唱會門票，隱瞞好友不敢講，笑稱「感覺像是懷孕3個月，不能說。」斯容今（15日）上傳一段影片，分享即將見到男神的喜悅，連對鏡頭比出大、中、小的手指愛心，向林俊傑甜喊「啾咪。」更在胸前手比出「JJ」手勢告白。

▲斯容在胸前比出「JJ」字樣。（圖／翻攝自Facebook／斯容）



影片中，斯容接受經紀人快問快答的考驗，她絲毫沒有猶豫，馬上回答正確答案，被問到最想在演唱會上，點唱哪一首歌？斯容馬上露出少女嬌羞，捧著臉思考，直接唱出《不為誰而作的歌》歌詞，單身的斯容曾說，林俊傑就是自己的理想型，「我就是因為這首歌，愛上林俊傑。」

▲斯容特製道具。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

斯容為成功讓林俊傑注意，事前特製「JJ女友」髮箍和「JJ啾咪」扇子等道具，想在聽歌擺頭時，吸引台上林俊傑的目光，她笑說，不只亮片，要把字改成螢光，這樣才會提高被看見的機會，害羞的說：「說不定JJ會Cue我。」

▲斯容連3愛心告白。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

▲▼斯容連3愛心告白。（圖／翻攝自Facebook／斯容）