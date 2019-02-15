唐振剛展廚藝耍浪漫　糗自砍留下「永久性傷疤」　

記者李欣容／台北報導

黃尚禾、唐振剛日前剛殺青《角頭前傳》，劇中兩人打戲不少，唐振剛還因此在右手拇指下方留下刀傷，只不過這刀傷不是打戲造成，竟是在下廚橋段不小心砍傷自己。去年2人都恢復單身，積極拚事業，昨（14日）情人節唐振剛還一個人逛仁愛路，想拍風景照卻只拍到一堆情侶，只好作罷回家。

▲▼左起黃尚禾、唐振剛、袁子芸、石知田。（圖／祖與占影像製作提供）

唐振剛笑喊，刀疤不是帥氣打戲造成，而是在拍做菜戲的時候，本來應該很浪漫卻不慎砍到自己，送醫後還自嘲，「醫生說哦，你這個傷口很平整，逢2針就好。」

唐振剛和黃尚禾透露，可以確定的是前傳「絕對不會死掉」，片中2人要演回25、26歲少年狀態，但實際上年齡只會越來越老，都已年過35歲的2人，笑說光定裝就很久，「怎麼看都很不年輕。」

黃尚禾去年底剛跟圈外女友分手，唐振剛恰好也在同時段恢復單身，表示心理狀態還沒調整好，「可能年紀到了，越來越重視工作。」先前他曾和郭雪芙傳出緋聞，唐振剛面露尷尬，笑說：「就...大家都是拍戲時候的好朋友，去年節日還有傳簡訊問候，但好久沒聯絡了。」

▲黃尚禾（左）、唐振剛。（圖／祖與占影像製作提供）

不同於唐振剛和黃尚禾，石知田被問到感情題，大方坦承：「現在有穩定交往的對象。」記者一陣驚呼，精神振奮，他開玩笑說：「有讓你們心情比較好嗎哈哈。」透露女友小他3、4歲，才交往1年半就已經不過節、不送禮，進入老夫老妻階段，石知田笑稱，「我們都不是浪漫的人，我覺得還是要把日子過好比較重要。」

▲袁子芸（右）、石知田。（圖／祖與占影像製作提供）

記者問題接連拋出，石知田坐立難安，「好像有種回到過年的感覺。」原來今年農曆年節，他也帶女友回家見家人了。一旁袁子芸則還單身，務實派的她曾送過電動牙刷給男友，被問到新年新希望，她不改務實本性，許了個「賺錢買房」的願望。