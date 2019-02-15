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孫盛希罕見變「性感壞姊姊」　ØZI看了狂飛吻眨眼撩妹！

記者盧薇淩／台北報導

新生代轉音女神孫盛希推出《希遊記》，其中《曖》也備受好評，這首歌她找來ØZI合作，討論覺得這首歌需要再找一位帥哥小鮮肉來合作，ØZI聽聞後直呼：「原來是因為要找帥哥，所以跟我唱R&B沒關係囉？那路上帥哥很多的！」讓孫盛希聽了趕緊解釋：「ØZI不僅帥，還很有才華，不僅自己創作製作自己唱歌外，也能自己拍攝擔任導演。雖然私下真的很像小男孩，但在音樂上卻非常成熟有魅力！」

▲▼孫盛希、ØZI合拍《曖》MV 。（圖／滾石提供＿

▲孫盛希、ØZI合拍《曖》MV 。（圖／滾石提供）

ØZI表示，收到合作邀請時，聽到製作人好友剃刀蔣說，孫盛希是台灣最會唱R&B的女歌手之一，有機會一定要合作玩音樂。而《曖》MV也交由ØZI全程監製與執導，ØZI也決定要讓觀眾看到不一樣的孫盛希，給大家沒看過的壞姊姊造型，就要讓孫盛希變身性感女學生，嘗試穿短裙、長襪、綁馬尾加上瞳孔變色片。

聽到ØZI安排了這樣的造型時，孫盛希很擔心會是怎樣的呈現，但拍攝當天看到造型完成後，反而更能夠投入自信又害羞的曖昧情緒裡，也完成了全新的一個造型嘗試。而ØZI除了執導外，也同時擔任MV男主角，穿店員圍裙也一樣很潮。拍攝時，ØZI弟弟一直逗希希姊姊，就算沒有在錄影的時候兩人對到眼，就不停飛吻，眨眼整場撩妹，而曖昧甜甜的柔柔的氣氛環繞下，就算MV是選在大半夜裡熬夜拍攝到天亮，兩人也不覺得累，她笑說：「去年發行《女·人》專輯時，和J.Sheon合唱講的是大人間性感挑逗的愛，這次和ØZI演出天真曖昧心跳的愛，感覺要開始收集跟各男神在音樂裡談各式各樣的戀愛了。」

▲▼孫盛希、ØZI合拍《曖》MV 。（圖／滾石提供＿

▲孫盛希難得嘗試「壞姊姊」造型。（圖／滾石提供）

男女主角ØZI與希希一起在生鮮食品、青菜海鮮冷藏區跳舞，一起搞曖昧。希希說：「常常在大賣場裡看到情侶們互相依偎採購，實在是很適合在這裡拍攝「曖」這首歌的MV。」ØZI也特別帶了智慧電動平衡車來MV現場，在拍攝空檔時穿梭在大賣場中，玩得不亦樂乎。

▲▼孫盛希、ØZI合拍《曖》MV 。（圖／滾石提供＿

▲▼ØZI穿上圍裙拍mv。（圖／滾石提供）

▲▼孫盛希、ØZI合拍《曖》MV 。（圖／滾石提供＿

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