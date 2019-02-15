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劉謙回應春晚魔術「蹲下偷換壺」：沒有暗樁！可用我全家性命發誓

▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

大陸中心／綜合報導

日前網路上流傳著一則「春晚魔術穿幫」影片，將消失多年的魔術師劉謙再度推上關注焦點。15日上午，他終於打破沉默，再網路上發布聲明，否認春晚魔術造假的事實，「我在全國的觀眾面前，說沒有托（暗樁），就是沒有托」，「所有參與的觀眾沒有經過排練，串通」，「我現在可以再說一次，用我全家的性命發誓」。

台灣知名魔術師劉謙睽違6年，在4日重新登上央視春晚演出，秀出「35年最神奇的魔術」，憑一個銀色空壺和礦泉水，憑空變出觀眾指定的飲料。不過，網路上5日就出現一段「真相影片」，疑似是助手在鏡頭死角，偷偷調包劉謙手中的茶壺，才「順利」完成這場演出，引起討論。

►►劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　影片曝光「全場都是暗樁」

面對質疑，劉謙15日上午在微博回應，春晚過後都沒有出聲，是因各方面單位「都叫我不要回應」，「勸我息事寧人」，不要自找麻煩；「但這麼多天，看了這麼多評論。心裡很難受，覺得該說的還是要說，聽我說完了，如果還想罵，那就請繼續罵」。「各位絕對有權利覺得節目不好，或者不喜歡我。我一定反省，改進。」

 ▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自微博）

▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自微博）

「我在全國的觀眾面前，說沒有托，就是沒有托。所有參與的觀眾沒有經過排練，串通，我也沒見過，不認識他們。我現在可以再說一次。用我全家的性命發誓」。劉謙表示，「現場觀眾看到的，就跟電視機前觀眾看到的魔術效果一樣」，網路流傳的「觀眾偷拍穿幫視頻」其實並不是「觀眾」「偷拍」「穿幫」視頻，不過詳細情形因牽扯魔術行業秘密，「我無法解釋太多」，「大家可以批評我的人格，但是請不要質疑我的業務能力」。

有關魔術內容的「備案說」，劉謙解釋，這次節目確實是備案，因導演組覺得原本的節目「私人情感太重」，不適合春晚的聯歡氣氛才會撤換，「我個人也希望有朝一日，本來準備的節目能與大家見面」。

▲▼劉謙。（圖／翻攝YouTube）

▲劉謙於春晚表演畫面。（圖／翻攝YouTube）

其實在4日央視春晚表演開始之前，劉謙特地強調，「我用我的人格、生命、名譽擔保，今天所有在場參與的觀眾朋友，絕對、絕對、絕對不是我的托（暗樁）。我們沒有串通過，也沒有見過面，沒有經過任何的排練。」並邀請2位觀眾上場檢查道具，證明魔術的真實性，誰知5日就傳出「被破解影片」。

針對「揭密魔術」的作法，劉謙也在日前接受央視專訪時表示，「歡迎破解」，因為這是人之常情，但不接受對魔術的「輕視」，「有一些也許破解是對的，但是他們以一種非常輕視方式去說。放一面鏡子你知道多難放，角度要調好幾個月，燈光要打好幾個小時，只是看起來很簡單。魔術的秘密看起來都很簡單，其實超級復雜的」。

►►劉謙35年來最神魔術！觀眾「難倒你了嗎」下秒見證奇蹟

▼劉謙澄清春晚魔術聲明全文。（圖／翻攝自微博／劉謙）

▲▼劉謙澄清春晚魔術聲明全文。（圖／翻攝自微博／劉謙）

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劉謙, 春晚, 魔術, 央視春晚,

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