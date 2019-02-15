ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

排練喜劇笑場「喊卡」毒舌評審一句話空氣凝結

記者林彥君／台北報導

八大綜合台《娛樂百分百》特別企劃的戲劇選秀比賽「誕生吧！『劇』星」，歷時前4輪晉級陶汰，15日播出總決賽，主持人愷樂，在最終回加入新秀行列參與客串表演，雖然沒有台詞，僅是路過，她卻突然大甩頭髮，KUSO舉動讓毒舌評審金勤哈哈大笑。
▲▼ 娛樂百分百。（圖／八大提供） 

▲愷樂在節目挑戰演喜劇。（圖／八大提供）

總決賽內容祭出喜劇之王的挑戰，剩下的8位新人卯足全力表現，爭取八大戲劇合約。擔任評審的趙正平、金勤及海芬，對每位新秀表現也不吝惜地丟出嚴苛評語，尤其從事表演課老師的金勤，看到新人在排練時笑場，當下板起嚴肅面孔喊卡，直批：「我抓不到是哪裡好笑！」頓時讓空氣凝結。

▲▼ 娛樂百分百。（圖／八大提供）

▲評審趙正平、海芬、金勤。（圖／八大提供）
 
8位新人共分三組比賽，把熱門電影作品改編成喜劇版本重新詮釋，愷樂、宇辰及風田，也各別加入他們一起演出，愷樂突如其來的大甩秀髮及尷尬神情，意外抓住金勤目光：「她表現放鬆，反而製造笑點。」但趙正平卻有不同見解，說她從頭到尾都不吭聲，「愷樂妳是演校園有鬼嗎？還是演『髒東西』蛤？」講完這番話，引來全場大笑。

▲▼ 娛樂百分百。（圖／八大提供）

▲誕生吧！「劇」星總決賽。（圖／八大提供）
 
第一組出場演出的陳天仁和簡劭峰，把億萬票房電影《比悲傷更悲傷的故事》改編成KUSO版本，看完兩人整體表現，趙正平對於陳天仁的顏值及身形給予好評，但回到主題「喜劇之王」的評論，也毫不留情表示，喜劇的點沒有中。主持記者會無數場的海裕芬，常把活動現場搞到笑嗨嗨，她當下傳授經驗值，表示要開黃腔喜劇梗，雙關語最好笑，平鋪直述就變嚴肅。

首當男主角就有床戲　蕭敬騰氣：沒有執行完畢

推薦閱讀

張立東認了！　親PO熊熊「曖昧勾手照」：祝大家情人節快樂

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

春風214突曬「情侶照」！　從背後環抱…網一看全歪樓：好像周杰倫

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影

ITZY柳真舊照出土「完全沒有黑歷史」　超狂家世曝光！真白富美認證

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

20歲人氣名模遭殺害分屍　閨蜜一查驚覺「朋友都不知她本名」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張立東認了！　親PO熊熊「曖昧勾手照」：祝大家情人節快樂

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

春風214突曬「情侶照」！　從背後環抱…網一看全歪樓：好像周杰倫

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影

ITZY柳真舊照出土「完全沒有黑歷史」　超狂家世曝光！真白富美認證

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

20歲人氣名模遭殺害分屍　閨蜜一查驚覺「朋友都不知她本名」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳意涵產後5天曝公車站自拍！　「素顏油頭」真實模樣曝光
  2. 排練喜劇笑場「喊卡」毒舌評審一句話空氣凝結
  3. 梁詠琪香港街頭對戲！民眾路過驚嚇：金城武也胖太多了吧
  4. 20歲人氣名模遭殺害分屍　閨蜜一查驚覺「朋友都不知她本名」
  5. 張立東認了！　親PO熊熊「曖昧勾手照」：祝大家情人節快樂
  6. 男網友轉防彈影片「粉紅髮男孩超美」　老婆氣噗噗為JIMIN鬧離婚
  7. 林青霞自揭「迷惘10年」低潮！紅塵翻滾18年淚奪金馬影后
  8. 2歲女娃跌一跤　媽一抱起…突翻白眼「癱軟休克！」
  9. ITZY柳真舊照出土「完全沒有黑歷史」　超狂家世曝光！真白富美認證
  10. 《艾莉塔》戲外真的有火花！22歲鮮肉認了：第一天就對她有感覺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366