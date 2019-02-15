排練喜劇笑場「喊卡」毒舌評審一句話空氣凝結

記者林彥君／台北報導



八大綜合台《娛樂百分百》特別企劃的戲劇選秀比賽「誕生吧！『劇』星」，歷時前4輪晉級陶汰，15日播出總決賽，主持人愷樂，在最終回加入新秀行列參與客串表演，雖然沒有台詞，僅是路過，她卻突然大甩頭髮，KUSO舉動讓毒舌評審金勤哈哈大笑。



▲愷樂在節目挑戰演喜劇。（圖／八大提供）



總決賽內容祭出喜劇之王的挑戰，剩下的8位新人卯足全力表現，爭取八大戲劇合約。擔任評審的趙正平、金勤及海芬，對每位新秀表現也不吝惜地丟出嚴苛評語，尤其從事表演課老師的金勤，看到新人在排練時笑場，當下板起嚴肅面孔喊卡，直批：「我抓不到是哪裡好笑！」頓時讓空氣凝結。

▲評審趙正平、海芬、金勤。（圖／八大提供）



8位新人共分三組比賽，把熱門電影作品改編成喜劇版本重新詮釋，愷樂、宇辰及風田，也各別加入他們一起演出，愷樂突如其來的大甩秀髮及尷尬神情，意外抓住金勤目光：「她表現放鬆，反而製造笑點。」但趙正平卻有不同見解，說她從頭到尾都不吭聲，「愷樂妳是演校園有鬼嗎？還是演『髒東西』蛤？」講完這番話，引來全場大笑。

▲誕生吧！「劇」星總決賽。（圖／八大提供）



第一組出場演出的陳天仁和簡劭峰，把億萬票房電影《比悲傷更悲傷的故事》改編成KUSO版本，看完兩人整體表現，趙正平對於陳天仁的顏值及身形給予好評，但回到主題「喜劇之王」的評論，也毫不留情表示，喜劇的點沒有中。主持記者會無數場的海裕芬，常把活動現場搞到笑嗨嗨，她當下傳授經驗值，表示要開黃腔喜劇梗，雙關語最好笑，平鋪直述就變嚴肅。