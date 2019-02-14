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恭喜！Howhow鄧福如簽字了　喜曝結婚證書「藏可愛亮點」

記者盧薇淩／台北報導

知名YouTuber Howhow（陳孜昊）和歌手阿福（鄧福如）穩定交往4年，小倆口選在14日情人節一早登記結婚！阿福正式升格成為人妻，她說：「目前覺得這一切都還滿新鮮的，一直以來一心都在工作上，沒想那麼多，也沒遇到會讓我認真思考結婚這事的點，以前總覺得結婚這件事都離我有點距離。目前在經歷被求婚、登記，心情就只覺得滿新鮮、特別。」特別的是，小倆口大方曝光結婚證書，阿福還在證書前比個讚，經紀人笑說：「是因為她本名不是鄧福如，要遮一下啦！」也意外成為亮點。

▲▼鄧福如howhow正式登記 。（圖／新視麗娛樂提供翻攝臉書）

▲鄧福如正式升格人妻，大方曝光結婚證書。（圖／新視麗娛樂提供、翻攝臉書）

阿福透露比起緊張，多得更是感動，而選擇在情人節這天登記，是和Howhow一同討論出的結果，「畢竟也交往幾年了，覺得這是一個浪漫的日子，何不今天就去登記。」也說其實沒刻意要在情人節放閃，笑說：「因為男友每年都會在網路上做情人節的活動，昨天是被網友拱要打給我，原本登記這件事是沒有要透露，當時我原本在家看電視，接到他的電話才不小心將這件事脫口透露出來。」

▲▼Howhow、阿福。（圖／翻攝自阿福臉書、Howhow IG、YouTube／七月半）

▲鄧福如與HowHow穩定交往4年，終於修成正果。（圖／翻攝自臉書、IG）

阿福表示，和Howhow都不屬於花時間事前計畫的個性，不管是決定交往、求婚、確定要結婚，都是靠感覺、感性層面居多。兩人的婚宴仍在籌備當中，對於生子一事，阿福說：「未來生小孩這件事還是會照感覺走，因為有沒有小孩其實都有其優缺，一切就順其自然。」

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阿福, 鄧福如, howhow

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