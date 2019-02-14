蔡依林《玫瑰少年》新MV來了！CL御用導演狂讚舞功：了不起

記者盧薇淩／台北報導

天后蔡依林（Jolin）去年底推出新專輯《UGLY BEAUTY》，其中在創作《玫瑰少年》的過程中，Jolin發現「愛自己」的真諦其實就是「Love your body」，因此在正式版MV推出前，15日搶先推出舞蹈版MV，以舞蹈影片的方式呈現「玫瑰少年」的視覺，主因就是「尊重身體的直覺反應」。

▲蔡依林推出《玫瑰少年》舞蹈版MV。（圖／索尼唱片）

Jolin表示：「剛開始聽到這首歌節奏然後開始寫曲時，身體會情不自禁的搖擺，它讓我很享受舞蹈的瞬間，很像是身體在散發它想要的語言！因此想以這個最原先的想法，以舞蹈影片的方式，去展現身體的姿態美。」

Jolin團隊特別重金請來曾經拍攝過韓國天后CL李彩麟MV《Hello Bi+ches》的美國導演Ryan Parma親抵台北助陣，這位來自洛杉磯、以「一鏡到底」的運鏡拍攝手法聞名遐邇的新銳導演，以服裝造型及舞蹈情緒呈現視覺主題，讓Jolin與舞者分別穿上西裝與便服去舞動身體，以這兩種造型象徵「束縛」及「做自己」，並藉臉部表情及肢體舞動的情緒，呈現歌詞中「誰把誰的靈魂 裝進誰的身體 誰把誰的身體 變成囹圄囚禁自己」的意義及概念。

▲蔡依林舞步找來知名舞蹈老師Kiel編舞。（圖／索尼唱片）

Jolin在舞蹈版MV中舞力大爆發，把結合BREAKDOWN的復古元素，及現代舞情緒張力的舞蹈發揮到淋漓盡致，搭配14位來自世界各地的菁英舞者在鏡頭前盡情發揮肢體律動，直接以舞蹈「應戰」展現肢體情感、成功挑戰不同舞風的Jolin，不僅讓編舞老師Kiel感到驕傲，更讓與美國許多編舞家、舞者及歌手合作過的導演Ryan驚艷不已。

對於Jolin的表演及努力，Ryan讚譽有加，「與Jolin合作這支音樂錄影帶是很精彩的一次經驗，我看到她有多努力跟舞者們一起合作，Kiel編的舞蹈難度很高，我在美國跟很多編舞家、舞者也和很多歌手合作過，能夠跳得像Jolin那樣是很了不起的！她的整個視覺呈現、表演的價值被注目，我們希望在這支音樂錄影帶的內容能符合，並傳達出這首歌的意義！所以，我非常感謝能夠與Jolin、舞者與工作人員一起合作，我的希望大家能夠喜歡這支音樂錄影帶！」

▲▼蔡依林舞蹈版MV由曾拍攝過CL 的導演操刀。（圖／索尼唱片）