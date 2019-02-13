張立昂認「對愛情有想像」　公路開車幻想豔遇：載心儀女生

記者盧薇淩／台北報導

「新世代男神」張立昂選定西洋情人節推出新單曲《感應心電》，融合電子及復古元素，展現張立昂難得的狂放唱腔，這首歌由張立昂作詞、與新銳製作人Andrew Page共同譜曲，靈感來自於在紐西蘭留學公路旅行時，有次跟年長友人開車出去玩，沿途載了一位搭便車的背包客，當下激發張立昂浪漫的幻想：「有沒有可能載到喜歡的女生？會不會因此發生豔遇？」雖然這樣的豔遇從未發生，卻在張立昂心中留下無限的想像。

▲張立昂情人節推出新歌。（圖／EMI提供）

新年假期才剛結束，西洋情人節接踵而至，看到雙雙對對的情侶曬恩愛，會不會讓張立昂更想要脫單？他妙回：「我脫單的話，誰要來當《脫單會社》的社長？」目前忙於工作、無暇談感情的張立昂，對愛情仍抱持著很大的想像及期待，雖然沒有另一半，但他卻把過往的回憶、對於未來感情的幻想及浪漫全都注入音樂的創作中，「我跟新銳製作人Andrew Page初次認識的那一天，天氣很好，我們決定做一首開心的歌。我想傳達的是戀愛剛萌芽、青澀又甜蜜的美好感覺。」

▲張立昂情人節推出新歌。（圖／EMI提供）



張立昂13歲遠赴紐西蘭寄宿學校讀書，小小年紀就體會到身處異鄉的孤寂，於是寄情於音樂，15歲開始學吉他，從此展開他的創作之路。當他在寫《感應心電》這首歌的時候，腦海裡浮現的是他在紐西蘭留學時期，與三五好友一同公路旅行的畫面，也勾起張立昂對於愛情的想像，他說：「學生時期跟大家一起去旅行，如果遇上一位心儀的對象，彼此試探性的互動，空氣中的曖昧流動，這些都是我寫歌的題材。」除了描繪愛情萌芽之時的曖昧氛圍，張立昂也想透過《感應心電》去紀念屬於他的青春回憶。

▲張立昂在紐西蘭留學時常跟朋友公路旅行。（圖／EMI提供）

張立昂3月9日將舉辦「感應 張立昂」音樂會，他說：「這是我第一次要一口氣演唱這麼多首歌，也是第一場屬於我自己的音樂會。在煩惱完歌單後，接著就是要把每首歌練好！」張立昂為這次音樂會改編了一首對他來說獨具意義的歌曲，「我先賣個關子，到時希望可以帶給大家一個精彩的表演。」

▲張立昂將舉行音樂會。（圖／EMI提供）