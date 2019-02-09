粉絲做「汪東城、唐禹哲CP影片」！　飛輪海看完「震驚1句話」全場笑崩

記者李湘文／綜合報導

藝人炎亞綸以耿直敢言的性格聞名，尤其不管被問到什麼問題，都能給出超有梗的答案，被粉絲封為「年度梗王」。他最近接受大陸某娛樂團隊採訪，聊到昔日飛輪海的團體生活，坦言會上網看粉絲做的CP影片，還跟成員一起驚奇討論，超誠實的反應讓全場笑歪！

▲炎亞綸有話直說的個性圈了不少粉。（圖／翻攝自微博／炎亞綸_AaronYan）

大陸娛樂微博博主「理娛打挺疼」最近採訪炎亞綸，問起飛輪海時期的生活：「現在各種愛豆都需要有人設、要炒CP、要營業，要做很多很多事情，以前你也有吧？」然而炎亞綸秒答「沒有」，並笑說：「我們以前都很自然而然地發生，連被組成CP都不知道，還問『為什麼我們2個被做成影片，好噁心』！」

▲汪東城、唐禹哲因戲結為好友。（圖／翻攝自微博／汪東城）

▲炎亞綸提到以前汪東城、唐禹哲常被湊CP。（圖／翻攝自騰訊視頻／理娛的朋友們）

不過，炎亞綸吐槽完以後，也說其實「很好玩」，被問到是不是會上網看這些CP相關的東西，更老實回答：「當然會啊！」他回憶，以前汪東城跟唐禹哲被組成CP，「我們常常在看，『這到底是什麼樣的一個幻想…為什麼…』腦袋就會有很多的問號。」說起這些往事，不只讓全場爆笑，他自己也笑個不停。

▲飛輪海看到粉絲自製的CP作品，反應是「這到底是什麼樣的一個幻想」。（圖／翻攝自騰訊視頻／理娛的朋友們）

至於從團體單飛後的心情？炎亞綸開玩笑說：「還挺開心的啊，吃飯都不用跟人家分。」雖然許多人希望飛輪海再合體，但他解釋這不是自己說了算，倒是前陣子因為成員正好都在台北，吳尊有約打球，「但真的我當時就是剛好、早就已經排好要到北京，所以那也沒辦法。」4個人最後還是沒聚成。