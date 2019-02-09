3000億賭王何鴻燊驚傳病危！　全家急奔醫院…愛女何超蓮皺眉頭回應了

▲97歲何鴻燊驚傳器官衰竭病危，轉入ICU。（圖／CFP）

記者陳芊秀／綜合報導

97歲澳門賭王何鴻燊9日驚傳因器官衰竭病危，已經轉入醫院ICU治療。他身價高達台幣3000億元，並娶有四房妻子，兒女多達16人，包括三房女兒何超蓮、四房兒子何猷君等人皆是社交界名媛，病危消息一傳開，眾房子女相繼前往香港某醫院，不過實際病況對外一律封口。

▲三房陳婉珍現身醫院，女兒何超蓮皺眉頭坦言心情受到影響。（圖／CFP）

據香港《蘋果日報》報導，三房陳婉珍和二女兒何超蓮於下午2點抵達醫院，面對大批媒體關注，強調丈夫何鴻燊沒有住進ICU，僅在休養中。農曆新年期間傳出病危消息，何超蓮皺眉頭表情嚴肅，「新年應該要慶祝，影響心情一定有。」

緊接著四房梁安琪與小兒子何猷君被目擊從醫院離開，對於病況也低調表示：「你高興怎麼說都行」，兒子則提醒攝影記者小心，母子倆人快步上車離去。

事實上，何鴻燊早在2018年底就已經住進醫院靜養，當時97歲生日，四房小兒子何猷君帶「公司上市」的好消息。全家福照片中，他帶著墨鏡坐在皮椅上，批著外套，又換上老花眼鏡看兒子帶來的公司招股書，這也是傳出身體欠佳後，難得在鏡頭前露臉。

▲何鴻燊在醫院慶祝97歲大壽。（圖／翻攝自微博／何猷君）

▲何猷君帶給爸爸「公司上市」好消息當作生日禮物。（圖／翻攝自微博／何猷君）

何鴻燊出身香港四大家族「何東家族」，且擁有猶太、英國血統，1960年代搶得澳門賭場開放先機，經營娛樂賭博公司，一手攬下全澳門的賭場經營權，不斷累積資本。他在2005年就在全球富豪排名151名，資產總值86億美元（約台幣2666億元），被福布斯雜誌公布是香港第19位富豪，除了財力驚人，家庭生活擁有四房老婆，也在香港富豪圈相當少見。

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