謝和弦躁鬱6年反覆發作　老婆被問「想放棄嗎」堅定回：從來沒有！

記者李湘文／綜合報導

華納唱片在8日晚間發布緊急消息，透露旗下藝人謝和弦患上「雙相情緒障礙症」，已經入院接受治療，所有活動和通告都將無法出席。事實上，他自2012年就受躁鬱症困擾，時好時壞，每隔一段時間就會有些暴躁，但老婆Keanna多年來一直堅強陪在他身邊，甚至曾堅定表示「從沒想過放棄」。

▲謝和弦躁鬱靠老婆支持挺過。（圖／翻攝自Keanna Instagram）

謝和弦自2012年開始受躁鬱症困擾，當時曾在臉書發文自爆呼麻，更以情緒性字眼暴走發文，後來才得知是生病，被爸爸帶回南投，進入療養院治療。他後來回想當時，坦承無法控制自己情緒，即使知道親友在對他釋出善意，還是會忍不住大吼大叫，最嚴重時為了避免傷人，只能被綁在療養院床上。

病情好轉後，謝和弦曾透露當時挺過來的原因，除了接受治療和服藥之外，也要感謝Keanna一路相隨。他坦言，先前生病時自知失控脫序，不想拖累正在交往中的Keanna，還故意找理由開罵，想讓對方主動提分手，卻沒想到怎麼罵也罵不走，最後他靠著對方堅定的愛，撐過躁鬱症發作的低潮。

▲Keanna對謝和弦不離不棄。（圖／翻攝自Keanna Instagram）

這6、7年來，謝和弦的病況時好時壞，2017年一度PO出剪國旗的照片，事後坦言又是情緒問題：「每年7、8月會開始很『躁』，老婆、經紀人及朋友都有提醒我，要調整一下。」Keanna則會在身邊扮演提醒角色，嚴厲告訴他「你傷到別人，不好笑」，適時把謝和弦從失控邊緣拉回來。

▲謝和弦和Keanna交往、結婚共7年。（圖／翻攝自Keanna Instagram）

Keanna一路對謝和弦不離不棄，堅強的態度感動許多人，曾被網友好奇問「有想放棄過這段感情／婚姻嗎」，仍堅定回答「從來沒有」。不過，她也曾經坦承，如果一直處於壓力、焦慮、無助、失落的情緒之下，的確有可能讓自己受到影響，平時也不是沒有負面情緒，只是藏得很好。

▲Keanna曾被問過是否想放棄婚姻，她的答案是「從來沒有」。（圖／翻攝自Keanna Instagram）

事實上，Keanna跟謝和弦交往5年、結婚2年，曾透露跟對方穩定走到現在的秘訣，除了保持外在形象、常製造生活情趣之外，還有「吵架睡前一定要和好」、「不吝嗇誇獎對方，誇他！用力的誇他」，以及最重要的一點就是聊天溝通，用這些方式，讓雙方感情一路維持至今。