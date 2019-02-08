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《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

記者李湘文／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男）從2014年開始播出，至今已經播完6季，傳出第7季也已在籌備當中。不過，陸網8日突然爆出消息，指《跑男》班底會從第7季開始大換血，將有4位成員從節目下車，替補3位年輕藝人上陣，迅速引起網友討論！

▲《跑男7》被爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出。（圖／翻攝自微博／奔跑吧）

▲《跑男7》被爆大換血，鄧超、陳赫、王祖藍、鹿晗4人退出。（圖／翻攝自微博／奔跑吧）

陸網流傳《跑男》班底換血消息，透露從第1季就開始錄製的元老成員鄧超、陳赫、王祖藍都將退出，連同第3季加入的鹿晗也不再拍攝，原班底只剩下李晨、鄭愷和Angelababy。至於替補人員，目前傳出將由演員王彥霖、「NCT」香港成員Lucas、「(G)I-DLE」大陸成員雨琦補上。

▲《跑男7》被爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出。（圖／翻攝自微博／王彥霖、WayV_official、宋雨琦_G-I-DLE）

▲網傳《跑男7》新成員是王彥霖、Lucas、宋雨琦。（圖／翻攝自微博／王彥霖、WayV_official、宋雨琦_G-I-DLE）

對於《跑男》班底變動消息，網友反應不一，有人稱讚「王彥霖可以的」、「有王彥霖突然想看了」、「想看雨琦」；但也有人表示「鄧超和王祖藍退出太可惜了」、「沒鹿晗不看」、「超哥走了，這個節目就沒看頭了」。不過，《跑男》團隊目前尚未回應，粉絲也強調「還是等官宣」。

▲《跑男7》被爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網熱議《跑男7》換血消息。（圖／翻攝自微博）

▲《跑男7》被爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出。（圖／翻攝自微博）

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