6個月前閃婚！老公剛報喜「兒子出生」　女偶像同一天爆：已協議離婚

記者李湘文／綜合報導

韓女團「BP RANIA」前成員俞敏（유민）驚爆已協議離婚！她去年8月才跟同為偶像的男友P-Goon舉辦婚禮，並且在12月生下1個兒子，沒想到婚姻生活只維持半年，2月7日透過個人Instagram坦承：「婚姻生活期間，夫婦之間的矛盾變深，結果在上星期協議離婚。」

▲P-Goon和俞敏剛結婚半年，便協議離婚。（圖／翻攝自韓網）

2人結婚、生子、婚變的消息都來得突然，P-Goon 7日才剛曬出兒子照片：「My baby，我愛你。」驚喜透露12月喜獲麟兒的消息，隨後俞敏就馬上打臉。她在Instagram控訴，上星期已跟P-Goon協議離婚，原本說好在雙方做好準備之前，不要公開孩子的消息，免得對小孩造成傷害，卻被丈夫單方面的打破約定。

▲P-Goon曬兒子。（圖／翻攝自P-Goon Instagram）

此外，俞敏透露夫妻目前狀況，在上星期協議離婚之後，原本還在深深的苦惱中，想著要不要再試試看一起生活，卻得知P-Goon擅自曝光了兒子，言談中流露出無奈，「我想說的話很多，這段期間發生的事也想一一公開。現在處於分居狀態，孩子是我在撫養，請不要再傳播跟事實不同的言論。」

▲俞敏自爆跟P-Goon協議離婚。（圖／翻攝自俞敏Instagram）

24歲的俞敏曾擔任模特兒，2016年加入女團「RANIA」，2018年5月宣布退出，推算時間，當時就已經懷有身孕。27歲的P-Goon則曾是YG練習生，之後進入HUNUS娛樂公司，作為男團「ToppDogg（現改名XENO-T）」隊長出道，2017年以當兵為由退團，隔年8月25日跟俞敏舉辦婚禮。

▲P-Goon和俞敏目前已分居。（圖／翻攝自韓網）