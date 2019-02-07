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本鄉奏多潔癖升級！　嫌吊環髒「半蹲搭電車」網：我超級懂

▲本鄉奏多潔癖升級！（圖／翻攝自日網／Livedoor）

▲本鄉奏多潔癖升級！（圖／翻攝自日網／Livedoor）

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星本鄉奏多是童星出身，現在已經是28歲的大男孩，白淨清秀的臉蛋擄獲無數女性粉絲，擅長詮釋漫畫人物，擁有「二次元男神」的封號。他的潔癖症在娛樂圈相當出名，日前更接受日媒專訪，一一回應有關潔癖症的網路傳言，掀起熱烈迴響。

1.搭電車不想摸吊環

本鄉奏多在校園見面會時透露搭電車不肯摸吊環，「髒大叔摸完油臉的手⋯⋯偶爾還有鼻屎粘在上面不是嗎？廁所的門桿也是，我會等到人出來。」他表示自己不拉吊環，會屈膝半蹲站著，抵抗車子搖晃，被問起「不用手帕擋著拉吊環嗎？」他說：「不用，搭車就像做運動，就當鍛鍊身體的意思，很有效。」這段發言意外掀起網友共鳴，眾人輪番回應「這潔癖好強，不過我超級懂，電車吊環不知道有誰摸過，希望每天消毒」、「本鄉奏多說的我可以理解，電車的椅子感覺很噁心。」

▲網友對本鄉奏多不摸電車吊環的反應深有共鳴，「不知道有誰摸過真的很髒！」（圖／翻攝自推特）

▲網友對本鄉奏多不摸電車吊環的反應深有共鳴，「不知道有誰摸過真的很髒！」（圖／翻攝自推特）

▲網友對本鄉奏多不摸電車吊環的反應深有共鳴，「不知道有誰摸過真的很髒！」（圖／翻攝自推特）

▲有日本網友認為連電車座椅都很髒。（圖／翻攝自推特）

2.主食是零食！洋芋片的營養是我身體需要的

本鄉奏多透露家中經常準備200多種零食，以便想吃什麼口味都有，「可以關起來活3個月。」外界最好奇是否只吃零食？他表示會做簡單的東西自己吃，且幾乎不外食，原因是「不想浪費時間在吃飯上」，有關零食會不會吃太多，他分享自己的生存理論：「會想吃洋芋片，是因為身體想要它的營養了，這樣吃是最健康的。」

3.24小時跟別人在同一個地方生活？我不要

童星出身的本鄉奏多，也已經快要30歲了，開始參加朋友的婚禮，哥哥也要結婚了，不過對談戀愛很慎重，苦笑說：「最近的演藝圈啊，很恐怖耶⋯⋯。」他坦言「24小時和別人在一同一個地方生活，我不要耶」，連聲音都說得很痛苦，「我大概不適合結婚吧。」

4.朋友來家裡玩真的要換衣服嗎？

外傳本鄉奏多很愛乾淨，朋友來家裡得在玄關換衣服。他進一步說明：「很好的朋友我會請他換，但是沒有那麼要好的話，站在玄關真說不出『換衣服』的話，等對方回去會打掃。」他會為好友準備運動服，如果好友洗過澡從家裡來的，就可以不用換，「我會公平的判斷。」

5.用手機按電梯是真的嗎？

外傳本鄉奏多嫌電梯按鈕髒，按電梯不用手指，改用手機，對此回應「在家的話用鑰匙啦，大家都這樣啊！」他表示自己家從搭電梯就需要鑰匙了，「所以我家大部分的人都用鑰匙按按鈕哇！」

6.不帶零錢出門

本鄉奏多有不帶零錢出門的都市傳說，不過來到2019年有點改變了！他表示買了時下正夯的迷你錢包，終於會帶零錢出門了。他自認是不喜歡增加東西的人，所以不愛帶零錢，「迷你錢包真的很方便，只是，我付錢的時候都用卡或是行動支付。」

7.現在還出門隨身帶除菌小物嗎？

本鄉奏多曾透露嫌外面空氣髒，所以乾脆不出門，甚至把除菌小物帶在身上。他表示過去有這個習慣，「現在是經紀人幫我拿除菌紙巾」，其實只是換人帶而已，還強調「要去特別髒的地方的時候，我還是會自己帶。」

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