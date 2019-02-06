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《三生三世枕上書》12仙人施法賀年！　迪麗熱巴「兒子」滾出金元寶

記者陳芊秀／綜合報導

仙俠劇《三生三世枕上書》成為2019年最受期待的陸劇之一，開播前已經先釋出殺青特輯、角色劇照等。該劇描述仙人的愛恨糾葛，碰上春節歡慶的日子，劇組公開一段影片，眾仙家花式拜年，施法大招福氣被讚好可愛！

▲《枕上書》12仙人施法賀年。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書） 

▲《三生三世枕上書》何時開播掀起各界期待。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

影片畫分4格，由左至右順時針變換，先從迪麗熱巴開場，手一揮出現金字「龍鳳呈祥」，接著高偉光雙手一張浮出「紫氣東來」，陳楚河收到氣雲出現「喜笑顏開」，郭品超一接出現「枝繁葉茂」，劉雨欣「吉星高照」，劉芮麟「五穀豐登」、王驍「前程似錦」、李東恆扇子一撇「連枝並頭」，袁雨瑩「金玉滿堂」，黃俊捷提起手運氣就冒出「美夢成真。」

▲《枕上書》12仙人施法賀年。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）
 

▲《枕上書》仙人施法賀年，高偉光雙手一張變出「紫氣東來」。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

▲《枕上書》12仙人施法賀年。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

▲《枕上書》王驍扮演「司命」，變出「前程似錦」。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

最後童星張茗燦雙手一拉拉出紅色小豬「萬事順利」，壓軸的寇耕豪則是變出金元寶「財源滾滾」，雙手捧不動乾脆一腳踢出，共計12仙人拜年，賀詞也都暗藏自己的名字！

▲《枕上書》12仙人施法賀年。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

▲張茗燦拉出一頭紅豬，扮演迪麗熱巴兒子的寇耕豪則變出金元寶。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

《三生三世枕上書》是2017年大紅《三生三世十里桃花》的續集，劇組爭取到小說版權全新翻拍，因此劇情將和第一部電視版有所不同。新戲2018年已經殺青，截至2月初為止仍未宣布定檔日，讓大批粉絲等得相當焦急。

 

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