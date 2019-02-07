春節電影看什麼？歌王歌后金口加持《大三元》

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▲《大三元》三位搞笑台柱接受《星光好選喆》專訪，笑梗齊飛。

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／專訪報導

國片《大三元》是台灣首部以麻將為主題的國片，結合了符合年節的麻將題材，卡司更是星光雲集，讓賀歲氣氛滿滿。《大三元》演員羅時豐、海裕芬、大鶴（林鶴軒）在接受ETtoday《星光好選喆》專訪時，紛紛大讚拍攝過程超有趣，常常有笑料發生，羅時豐還在訪問現場開金口，唱了一段電影主題曲《麻雀麻雀》的rap，海裕芬和大鶴則虧他不知道背了多久。

▲《大三元》卡司陣容超豪華，包括澎恰恰、Ella、張軒睿、黃仲崑、羅時豐、李沛旭、許富凱、王琄、方季惟、海芬、巴鈺、嚴正嵐、吳承洋、大鶴、言野、顏毓麟、阿翰、那那大師、皮皮等人。（圖／記者張一中攝）

羅時豐這次和王彩樺首度在片中搭檔，飾演夫妻檔麻雀伯和麻雀姨，一起和女主角Ella生活：「她是我們的老闆，租了一間房子『無連莊』給無家可歸的人住在一起。」海裕芬則打趣補充：「想成以前《絕代雙驕》的概念，在一個奇怪的村莊中有各種民間高手，長得奇形怪狀，但個個身手都超厲害，進去就會得到他們傳授的畢生武功。」

海裕芬則是飾演男主角張軒睿的「盛家」三姑姑，她笑說這個角色每天都要看起來很鬱卒，還要常常表演哭笑不得的樣子，內心戲層次很多，簡直可以去角逐金馬獎了；而這次參演了《大三元》，她認為很多大牌演員一起集結在同部賀歲片裡非常難得，電影又好笑又感動的真的要力推。

▲ELLA和張軒睿螢幕火花十足。（圖／牽猴子提供）

海裕芬回想到先前拍攝麻將大決賽的戲，因為演她姐妹的方季惟和溫翠蘋等人在拍攝時，根本都是在亂打，甚至拿反了牌還老神在在，台桌上超會演，而每個人都是資深綜藝底子，因此大家很常在片場就不經意的黃腔滿天飛。

羅時豐還現場開金口唱歌，片中一首融入打麻將技巧、趣味性十足電影主題曲《麻雀麻雀》，他挑戰台語rap的部分成功，卻被海裕芬和大鶴虧說肯定在家背了超久的詞才來。

海裕芬說拍《大三元》大家相處愉快，還互相開玩笑說準備好要出續集更想好片名，明年叫《大四喜》，後年要叫《五福臨門》，每年過年出一部，要讓過年更熱熱鬧鬧的。

▼《大三元》熱鬧氣氛在春節相當應景。（圖／牽猴子提供）