劉青雲、林嘉欣親手沖咖啡「張家輝拒喝」　暗藏內幕！

記者洪文／綜合報導

劉青雲、林嘉欣在賀歲片《廉政風雲 煙幕》扮演廉政公署裡的夫妻檔，劇情還設計兩夫妻以「巴哥犬」做為愛情信物，導演麥兆輝讚美說：「這是林嘉欣的idea，她為劇情設計了很多小細節，都很有意思。」

▲《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供，以下同）



在導演麥兆輝眼中，劉青雲是演什麼像什麼的演員，渾身上下都是戲，這次在《廉政風雲 煙幕》中扮演極度聰明但非常討人厭的廉政公署官員，與林嘉欣是公署裡的夫妻檔，但兩人早已因工作的衝突不斷而貌合神離，面臨離婚危機。

其實劉青雲、林嘉欣在片中對手戲並不多，為了營造夫妻間的默契感，林嘉欣靈機一動，想到以哈巴狗為兩人間的愛情信物，因為許多網友封劉青雲與可愛的巴哥狗非常相似，臉上線條都很明顯，看起來都有種憨憨的喜感，影帝意外撞臉可愛狗狗，話題曾在網路發燒許久。





這個提議讓麥兆輝叫好：「嘉欣是個很敏感也很用心的演員，這個提議非常有趣，也讓劇情更完整。」而劉青雲一點都不介意網友說他撞臉巴哥犬，也欣然接受林嘉欣的建議，完全配合演出，一場他舉著老婆的牌子到機場接機的畫面，牌子上還畫了一支巴哥犬，笑果及效果都十足。

因為一開拍不久，為了配合機場的特殊場地，劇組安排先拍攝這場結尾劉青雲、林嘉欣和好的重頭戲，一時讓林嘉欣覺得無法投入情感，劉青雲很有耐性的陪她一次次排練演出，讓正式拍攝時順利完成，他說：「林嘉欣是個很想把戲演好的演員，很認真、很投入。」





劇組安排劉青雲、林嘉欣拍攝以專業的咖啡機泡出一杯好咖啡，突顯廉政公署知名的「廉記咖啡」。兩人也特別提前到場準備，學習了泡咖啡的基本技巧，再加上帝后級的演技，光是演泡咖啡的舉止都顯得都極有韻味，戲感十足，再加上感性的口白，都快讓觀眾聞到咖啡香了。

最後劉青雲、林嘉欣各自沖出一杯咖啡邀請張家輝品嘗，但張家輝竟然都優雅的拒絕，似乎也在呼應了一直保密的劇情，讓不少網友直呼對電影內容更好奇，但有更多網友都超想喝一杯劉青雲及林嘉欣親手沖的咖啡。



《廉政風雲 煙幕》將於2月5日在台上映。