龍劭華自嘆沒得獎命　譙翻金鐘獎：入圍也不敢去

記者李欣容／台北報導

龍劭華今（1日）出席大愛新戲《菜頭梗的滋味》，劇中他飾演娶2房的黑道大哥，想起除了有母親外還另有3位伴侶的父親，大嘆：「我爸也真厲害！」龍劭華近2年作品多，被問到哪部戲有機會問鼎金鐘，他搖頭喊：「有入圍我也不敢去啦，罵人家罵成這樣還出席，真不要臉。」

▲龍劭華出席大愛戲劇《菜頭梗的滋味》記者會。（圖／大愛提供）

龍劭華先前不下一次砲轟金鐘獎，還說評審不該讓盧廣仲拿新人獎又拿男主角獎，他今一坐下就先喊「不聊敏感話題」坦言：「有人就是有得獎命，像我就是要用譙的才會有（得獎）。」

龍劭華在劇中飾演娶2房的黑道大哥，他提及父親有4個伴侶，除了生母外還有另外3個養母，但真的養育過他的只有二媽，前陣子龍劭華見到二媽起雞皮疙瘩，感嘆：「有養育過真的有差，但我爸爸59歲就走了，一直很怨，我現在有賺到錢卻不能伺候他了。」

▲徐麗雯（左）在劇中飾演龍劭華妻子。（圖／記者李欣容攝）

龍劭華這1、2年戲約滿滿，被問看好哪部戲有機會問鼎金鐘，龍劭華說：「我覺得每一部都很棒，《雙城》今年會比較（有機會），是品質非常好的戲。」本喊不敢參加，但聽說每年評審不同，他又重燃希望。

▲徐麗雯挺5月孕肚出席記者會。（圖／記者李欣容攝）

劇中飾演龍劭華二房太太的徐麗雯，今（1日）挺著5月肚出席記者會，四肢纖細完全看不出已經5個月，徐麗雯和老公都以為是女兒，但產檢結果是兒子，「生理上是女生，照出來是男的，但性向他要怎樣都可以。」孩子未出生就已經開始思考未來了。