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贈獎／北美票房冠軍！賭命生存的《密弒遊戲》等你來挑戰！

娛樂中心／綜合報導

威脅生命的密室遊戲你敢玩嗎？由玩命關頭系列金牌製片與陰兒房導演聯手打造最迫害生命的遊戲《密弒遊戲》將於2月27日上映。
▲▼《密弒遊戲》海報及劇照。（圖／索尼影業提供）
▲《密弒遊戲》2月27日上映。（圖／索尼影業提供）

2019年1月拿下首週北美票房冠軍的片就是《密弒遊戲》，以低成本製作卻創下可觀票房。講述6名從不同意外中生還的陌生人，收到邀請參與一場神秘的密室逃脫遊戲。而在挑戰開始後，他們才意識到這不只是場遊戲，為了在5大關卡「毒火煉獄」、「冰天雪地」、「顛倒世界」、「毒氣密室」、「迷幻空間」中求生存，所有人除了要互相幫助外，還有可能要互相傷害，因為最後的贏家只能有一位…

《密弒遊戲》劇照。（圖／索尼影業提供）
▲▼《密弒遊戲》劇照。（圖／索尼影業提供）
《密弒遊戲》劇照。（圖／索尼影業提供）
 


==== 參加活動！送你搶先看《密弒遊戲》====

 ◎活動時間：2/13(三)至2/18(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你想和誰一起玩密弒遊戲?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《密弒遊戲》試映券一組(2張)  
使用時間：2/26（二）12:30
使用地點：今日秀泰影城

◎得獎公布：2月18日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於2月25日（一）18:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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贈獎, 電影, 密弒遊戲

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