《大學生》曾玄玄懷孕了！　「藏肚好累」中空解放曝喜訊

記者傅家妤／綜合報導

曾玄玄（Sena）曾是《大學生了沒》的固定班底，2018年與穩交5年的男友完婚，她30日在社群網站上的曬出大肚照，開心宣布懷孕喜訊，「我們有寶寶了！」雖然並未曝光懷孕週數，但她在發文中透露，現在肚中胎兒已是「會揮揮手、伸伸腿的超迷你北鼻。」

▲《大學生》曾玄玄懷孕了。（圖／翻攝自IG／曾玄玄）

曾玄玄在IG上公布懷孕喜訊，並分享當媽心情：「從一開始超音波出現的黑洞，住進了有心跳的小肉球，再變成現在會跟我們揮揮手，伸伸腿的超迷你北鼻，身體心理發生的變化，只能用神奇兩個字形容。」

▲曾玄玄去年與老公完婚。（圖／翻攝自Facebook／曾玄玄）

曾玄玄去年10月剛與老公完婚，當時帶著不捨心情出嫁，如今事隔數月，即將升格成為媽媽，迎來與老公的愛情結晶，對此她也感到非常開心，還許下承諾：「我們一定會好好努力，不辜負肚子裡的你選擇我們當你的爸爸媽媽。」但文末還是忍不住放閃，稱老公已經發誓會愛她比寶寶還多，還說自己藏肚藏得很累，需要解放，逗樂粉絲。

▲曾玄玄在婚禮上不捨父母，忍不住落淚，感動了不少人。（圖／翻攝自Facebook／曾玄玄）

【曾玄玄IG全文】

沒錯

我們有寶寶了

從一開始超音波出現的黑洞

住進了有心跳的小肉球

再變成現在會跟我們揮揮手

伸伸腿的超迷你北鼻

身體心理發生的變化

只能用神奇兩個字形容

有共度餘生的另一半是幸福的

更幸運的是

我們被賦予了重要的使命

把我們的愛延續下去

我們一定會好好努力

不辜負肚子裡的你選擇我們

當你的爸爸媽媽

#但爸爸還是會愛媽媽比愛你多

#已逼浩哥發誓

#藏肚藏的好累我要解放