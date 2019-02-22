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贈獎／強勢入圍本屆奧斯卡！女法官人生傳奇《RBG：不恐龍大法官》

娛樂中心／綜合報導

人稱法庭內外都是精神指標、由CNN 有線電視新聞網投資製作，《RBG：不恐龍大法官》講述美國最高法院年紀最長 (85歲)的法官露絲拜德金斯伯格傳奇的一生，此片也是她唯一公開接受拍攝的紀錄片電影。

▲▼《RBG：不恐龍大法官》劇照及海報。（圖／亮點國際提供）
▲《RBG：不恐龍大法官》劇照。（圖／亮點國際提供）

RBG，全名露絲拜德金斯伯格女士，是美國最高法院年紀最長 (85歲)，也是最受各界歡迎的大法官。她名氣之大，在美國家喻戶曉。她特別受到年輕人歡迎，大家對她暱稱 “聲名狼藉R.B.G.”。 RBG傳奇性的一生，外界討論話題不斷。然而她私人低調害羞的個性，卻鮮少成為鏡頭下的焦點。 　

本片是她唯一公開接受拍攝的紀錄片電影，也是檢視全美國過去60年來性別平權運動的活歷史。除了闡述這段重要歷史外，RBG跟丈夫逾50年的愛情故事，在影片中娓娓道來，浪漫動人，成為全片另一亮點。

▲▼《RBG：不恐龍大法官》劇照及海報。（圖／亮點國際提供）　
▲▼《RBG：不恐龍大法官》劇照及海報。（圖／亮點國際提供）
▲▼《RBG：不恐龍大法官》劇照及海報。（圖／亮點國際提供）
 　　

 === 參加活動！送你去看《RBG：不恐龍大法官》===

◎活動時間：2/22（五）至 2/26（二）中午 12:00

◎活動辦法： 請在FB活動貼文下方留言回答：「 法官在你心目中的形象是？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

請繼續往下閱讀...

◎得獎獎項：

《RBG：不恐龍大法官》首三日交換券一組(兩張)
地點：全台上映戲院皆可使用
時間：3/8（五）至3/10（日）

◎得獎公布：2/26（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday星光雲粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，票券作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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