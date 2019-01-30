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《驚奇隊長》《異裂》都一樣　山繆叔自嘲「只會當星探」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《異裂》完整報導：山繆傑克森、布魯斯威利、莎拉保羅森及影評分析全收錄在《星光好選喆》節目中。

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

好萊塢巨星山繆傑克森演出電影《異裂》，再度扮演工於心計、患有先天成骨不全症的「玻璃先生」伊萊亞。《異裂》被視為是最另類的超級英雄電影，而山繆傑克森最廣為人知的超級英雄電影代表作無外乎是《復仇者聯盟》裡面的「神盾局長」，巧合的是，兩部系列電影當中，山繆傑克森演出的角色都是在當「星探」。

▲▼異裂,驚奇隊長,神盾局長,山繆傑克森。（圖／取材自網路）

▲山繆傑克森在三部超級英雄類型電影裡：《復仇者聯盟》、《異裂》、《星際大戰》主演的角色功能都一樣。（圖／劇照合成）

山繆傑克森在漫威電影宇宙裡面飾演「神盾局長」尼克福瑞，即將在今年三月要上演的漫威最新超級英雄《驚奇隊長》當中有吃重的演出。而在《異裂》裡則忙著與布魯斯威利、詹姆斯麥艾維另組「精神者聯盟」，與不死英雄和人格分裂者大玩心理遊戲，兩部超級英雄電影，雖然有不一樣的法則和不一樣的世界觀，山繆傑克森卻同樣是在做「星探」的工作—專門尋找擁有特異能力的超級英雄，山繆笑說：「大概是我就只會演星探吧，就連我在《星際大戰》裡面其實也是演同質性的角色。」

▲▼異裂,驚奇隊長,神盾局長,山繆傑克森。（圖／取材自網路）

▲▼山繆傑克森將在《驚奇隊長》中有吃重的表現。（圖／取自劇照合成、Lainey Gossip）


 ▲▼異裂,驚奇隊長,神盾局長,山繆傑克森。（圖／取材自網路）

山繆傑克森在《異裂》當中，一開始靠著死魚眼加面無表情的演出，把觀眾唬的一愣一愣的，還以為他就一直呆坐著輕鬆演出，山繆笑著反駁：「呆坐在那裏的我也不輕鬆啊，人家用強光照我的眼睛我也不能眨耶！得硬ㄍㄧㄥ住」，而原本看起來很平靜的演出，沒想到最後仍舊有讓人有相當驚訝的轉折。

▲▼異裂,驚奇隊長,神盾局長,山繆傑克森。（圖／取材自網路）

▲山繆傑克森在《異裂》裡的演出充滿轉折。（圖／電影劇照）

演了好幾部超級英雄電影，山繆傑克森表示自己是相信超級英雄存在的，超能力者可能就在你我身邊，「我不會懷疑他們的存在，這世界上有太多難以解釋的事情發生在我們周遭，就像是有人說幽浮不是真的，但既然我們能在這裡，為什麼外太空不會有其他生物存在？」，他也表示如果有超能力的話，那他肯定是時時刻刻都在工作的「肝鐵人」，還打趣說：「他們都叫我工作狂，因為我無時無刻都在工作。」

▼山繆傑克森見到鄉民術語大樂。（取自《星光好選喆》節目）

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異裂, 玻璃先生, 神隊局長, 星際大戰, 星光好選喆, 山繆傑克森, 復仇者聯盟, 驚奇隊長

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