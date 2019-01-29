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《大三元》隱藏卡司曝光！「綜藝界超大咖」觀眾超驚喜

記者洪文／綜合報導
 
賀歲片《大三元》除了主要卡司Ella陳嘉樺、張軒睿、黃仲崑、澎恰恰、王彩樺等人之外，片中還有許多的特別演出演員，包括徐乃麟、張秀卿、（大鶴）林鶴軒、張少懷、Janet、田中千繪、莫愛芳、蘇達、陳家逵等，讓看過試片的觀眾倍感驚喜。

▲▼《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供） 

▲徐乃麟《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供）
  
在《大三元》劇情中必須要有一位擔任張軒睿與黃仲崑對決的見證者，這個重要的角色，劇組第一個就想到擁有豐富遊戲節目主持經驗的徐乃麟（乃哥）擔任特別演出，不只很符合還會讓觀眾會心一笑，果真「笑」果超好。

而張秀卿這次更把電影處女秀獻給了《大三元》，雖然她之前接過一些電影邀約，但她都不敢嘗試，因為自己曾經在16歲的時候演出電視劇，但因為壓力實在太大，讓她在一個月內爆瘦8公斤，而且天天都睡不著覺，讓她從此抗拒演戲這件事，這次接演是因為知道跟她演對手戲的是澎哥，讓她瞬間安心許多，但也被對方笑虧怎麼找來這麼大尺碼的女演員搭配，兩人的好感情和默契由此可見。

▲▼《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供）

▲田中千繪《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供）
     
  《大三元》描述大名鼎鼎的盛氏企業能成為威震四方的名門，全因麻將而起，而盛氏企業的長孫曉白（張軒睿飾演）原本要在爺爺過世周年這天繼承家業，但卻因貪玩而缺席，被二伯父南風（黃仲崑飾演）趕出家門，讓他一夕之間從富貴公子哥變成貧窮落水狗。正當曉白走投無路之時，他被房仲沈無缺（ELLA飾演）收留而來到無連莊，在無連莊房客的幫助之下，曉白決心用麻將奪回屬於自己的一切，考驗他如何順利拿回盛氏企業。

《大三元》將在2月1日農曆春節全台上映。

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