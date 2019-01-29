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勝利開的夜店驚爆員工下藥性侵！集體爆打男客影片曝光

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BIGBANG成員勝利準備入伍，卻在當兵前爆出他經營的夜店有職員在去年底涉嫌下藥性侵女客，更有男客人被夜店保全打到肋骨骨折，然而報警後卻被吃案，夜店疑似塞錢給警方想了事，事件爆發後勝利與夜店名稱雙雙登上熱搜關鍵字。

▲BIGBANG勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

▲BIGBANG勝利經營夜店出事。（圖／翻攝自勝利IG）

勝利在首爾江南區經營的夜店「Burning Sun」傳出暴力與性侵事件，一名金姓男客人去年12月開始上網投訴，表示遭到該夜店保全爆打，報警後警察卻不是抓走施暴保全，讓他憤恨不平，如今MBC電視台《News desk》取得監視器畫面，事件才在今日爆發出來。

從監視器畫面可看到，一名男性被夜店保全跩出夜店大門後，保全以勾後腳方式致使金男往後摔倒，接著抓住對方的頭髮拉到路邊，以拳頭狂揍他的臉頰，接著甚至脫下外套，對已經站不穩的金男爆打臉部、胸腔等部位，金男受訪表示，「其他保全幫著他（把我架住），一名保全加以施暴。」（下方有影片）

▲勝利開的夜店Burning Sun發生集體暴力事件。（圖／翻攝自YouTube MBCNEWS）

▲勝利開的夜店Burning Sun發生集體暴力的受害者金男。（圖／翻攝自YouTube MBCNEWS）

集體施暴讓金男事後驗傷，斷了3根肋骨，更讓金男無法接受的是，當下被打完他趕緊報案，警方到場後問了旁觀者，就把他上銬帶走，金男回憶：「沒有任何理由就把我戴上手銬，警方問那些保全，全部都否認有施暴。」甚至在陳述書上面寫金男是加害者、該名保全才是受害者，更沒有仔細檢查監視器畫面。

▲勝利開的夜店Burning Sun發生集體暴力事件。（圖／翻攝自YouTube MBCNEWS）

▲金男遭毆打監視器畫面公開。（圖／翻攝自YouTube MBCNEWS）

而當《News desk》詢問為何警方要把金男給抓起來？警方表示因金男涉嫌性侵，才被保全給揪出夜店，並以妨礙公務值勤的罪名逮捕，然而《News desk》疑惑，若涉嫌性侵為何不報警，卻動用私刑打人？另外警方也針對毆打事件正以互毆方向調查，也正在調查金男涉嫌之性侵案。

不過根據金男在網上公開說法，他表示去年11月24日那天，反而是一名酒裡面遭到下藥性侵的女客人，在夜店抓住他的肩膀後就躲了起來，當時他是想向保全求助，反而遭到集體暴力。

▼勝利開的夜店Burning Sun發生疑似性侵事件。（影片來源：YouTube ksk487，如遭刪除敬請見諒。）

▲勝利開的夜店Burning Sun發生疑似性侵事件。（影片來源：YouTube ksk487，如遭刪除敬請見諒。）

金男並在YouTube公開一段影片表示，在他事件發生後的不到10天，又有一名已經酒醉的女客人被保全給抓住，直接帶往VIP室，從畫面中可看到該名女客有抓住旁邊的工作人員電腦，但是所有人都旁觀，沒有人給予協助，工作人員反而更關心螢幕變黑的電腦。（下方有影片）

金男在影片下方敘述，該名女子後來有報警，但警方卻保持沉默，夜店甚至把監視器畫面給刪除，他是透過夜店內部人員在刪除之前的錄影畫面，轉手好多人之後才得到，甚至驚爆「像這類的事情一天就發生2次，但警方從夜店那獲得鉅款吃案，才沒有被爆出來。」

▼金男遭毆打監視器畫面公開。（影片來源：YouTube MBCNEWS）

▼金男上傳又一起在Burning Sun發生的疑似性侵事件。（影片來源：YouTube ksk487，如遭刪除敬請見諒。）

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關鍵字

勝利, 夜店, BIGBANG, 日韓風

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