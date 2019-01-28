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《神探蒲松齡》新版聶小倩太虐！阮經天：別人在笑我在苦

記者洪文／綜合報導

賀歲片《神探蒲松齡》對於塑造過百餘經典角色的成龍而言，如今選擇角色的標準已經變成了是否夠「新」、是否他從未嘗試過。找到這樣的角色這並非易事，而「蒲松齡」這樣的文人角色，讓他連剛拿到時都差點打退堂鼓：「我演大文豪，誰信啊！？」但劇本對於蒲松齡的角色塑造最終還是征服了這個當了大半輩子武人的成龍，片中，他能文能武，一邊降魔收妖一邊吟詩作對，還在綠幕前與假想的妖怪演出「對手戲」的過程，更讓成龍展現出童心、俏皮的一面，他表示：「玩得很過癮」。

▲▼成龍、阮經天、林柏宏、鍾楚曦《神探蒲松齡》劇照。（圖／龍祥提供）

▲《神探蒲松齡》劇照。（圖／龍祥提供，以下同）

從1995年成龍主演《紅番區》開啟電影賀歲檔，歷經《我是誰》《大兵小將》《功夫瑜伽》，再到如今的《神探蒲松齡》，成龍已經陪伴觀眾度過了24年迎新賀歲的時光，他前一陣子忍不住透露自己其實害怕過節，因為「過節意味著停工」，展現出他的「工作狂」本性。對於即將於大年初一上映的《神探蒲松齡》，成龍表示大家將看到從未有過的成龍電影，這也是一部適合全家人一起觀看的電影，正如過去的24年一樣。

▲▼《神探蒲松齡》劇照 。（圖／龍祥提供）

除了成龍飾演的蒲松齡負責捉妖降魔的奇幻故事線，阮經天、鍾楚曦則負責演繹片中情感線。兩人分別飾演燕赤霞和聶小倩，將牽引出一段淒美的愛情故事，這也惹得兩人現場調侃「其他人負責笑哈哈，我倆負責苦兮兮」。雖然戲裡是場「虐戀」，戲外兩人卻默契十足，在發布會上頻頻「放閃」。阮經天直言他在片場第一眼見到鍾楚曦時看到驚為天人，覺得一身紅衣的她「美若天仙」，而鍾楚曦更是回禮表示阮經天的帥度讓人「荷爾蒙爆發」。

▲▼《神探蒲松齡》劇照 。（圖／龍祥提供）

《神探蒲松齡》故事描述一代文豪蒲松齡（成龍 飾）執陰陽判化身神探，與捕快嚴飛（林柏宏 飾）聯手追蹤一起「金華鎮少女失蹤案」。師徒兩人帶領一眾小妖深入案情，在找尋真相的過程中，牽扯出一段俠客（阮經天 飾）與女鬼（鍾楚曦 飾）之間神祕的曠世奇戀。

《神探蒲松齡》將於2月5日大年初一全台上映。

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