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《島耕作》35年新連載！　男主角「職稱」曝光…網驚：穿越了

▲《課長島耕作》連載35年，男主角是全球最知名上班族，一路當到會長，現在還要推新連載。（圖／翻攝自推特）

▲《課長島耕作》連載35年，男主角一路升官當到會長。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

有全球最知名上班族之稱的《課長島耕作》，是日本漫畫家弘兼憲史的代表作，連載超過35年，描述上班族「島耕作」的職場生涯，故事一路升官，漫畫名稱也跟著職位修改《部長島耕作》、《社長島耕作》，甚至當到《會長島耕作》。該作28日宣布將在3月推出新連載，名字叫做《騎士團長島耕作》，掀起網友好奇「是要穿越了嗎？」

《島耕作》系列從1983年開始在漫畫周刊《Morning》連載，以大型家電製造企業「初芝」為故事舞台，男主角「島耕作」從一介青年不斷升官，逐步當上主任、課長、董事、常務、專務、社長，到最終成為會長，每次升官就會書名就會更換，連不是書迷的民眾都有興趣關注。據日媒《Oricon》報導，《島耕作》新連載叫做《騎士團長島耕作》，男主角疑似要轉世當中世紀的騎士，作者弘兼憲史表示，「講到轉世，也許島耕作可以轉性成女生，我也想看轉性的島耕作，不過中世紀的騎士也很令人期待。加油！騎士團長島耕作！」

▲《課長島耕作》連載35年，男主角是全球最知名上班族，一路當到會長，現在還要推新連載。（圖／翻攝自推特）

▲《島耕作》3月推出新連載，取名《騎士團長島耕作》。（圖／翻攝自推特）

日網也掀起「下次島耕作要換什麼職稱」的話題，由於新連載叫做《騎士團長島耕作》，令眾人笑問「是要穿越嗎」、「島耕作轉世本身好像一個笑話」，加上日本文豪村上春樹曾發表書籍《刺殺騎士團長》，讓網友笑問「是雙方合作的故事嗎？」大批網友輪番為島耕作換職稱，有人建議「內閣總理大臣島耕作」，還有人說「無人島耕作」、「艦隊司令官島耕作」、「魔法少女島耕作」、「院長島耕作」，走紅35年的島耕作，升官之路還要繼續走下去。

▲《課長島耕作》連載35年，男主角是全球最知名上班族，一路當到會長，現在還要推新連載。（圖／翻攝自推特）

▲「島耕作下一個職稱是什麼」成為網路熱搜話題，有人建議當總理。（圖／翻攝自推特）

▲《課長島耕作》連載35年，男主角是全球最知名上班族，一路當到會長，現在還要推新連載。（圖／翻攝自推特）

▲網友提議男主角「艦隊司令島耕作」。（圖／翻攝自推特）

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