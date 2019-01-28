8天前才說我愛你！　泰《天生一對》女星未婚夫突逝世…結婚倒數竟成永別

▲泰劇《天生一對》爆紅，是2018年熱搜神劇之一。（圖／翻攝自泰網、推特）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國夯劇《天生一對》爆紅全國，一度造成民眾趕回家看電視，曼谷街頭不塞車的奇景，更成為2018年Google熱搜神劇之一。演出該劇的女星Susi扮演歷史上聞名的甜點女王，戲裡命運淒苦令觀眾心疼，沒想到戲外她又經歷死別，日前發文透露，最愛的未婚夫離世，突然的死訊震驚演藝圈。

▲Susi在《天生一對》命運淒苦，角色吃重。（圖／翻攝自YouTube／Ch3）

▲Susi扮演歷史存在的甜點女王「瑪麗」。（圖／翻攝自IG）



現年30歲的Susi（全名蘇西娜萊納／Susira Naenna）是中英泰3國混血，2018年在《天生一對》扮演甜點女王「瑪麗古瑪」，戲裡被強娶成為伯爵夫人，又淪為奴隸，最後成為皇家御廚，發明甜蛋絲、蛋黃花並流傳至今，已經是泰國必吃傳統甜點。她戲裡命運悽慘，精湛演技也擄獲觀眾的心，戲外則有相識相愛7年的未婚夫，原本愛情事業都來到巔峰期，沒想到一則發文帶給各界衝擊。

▲Susi演藝事業達到新高峰，和美籍未婚夫結婚倒數。（圖／翻攝自IG）

▲Susi透露未婚夫已於1月18日過世。（圖／翻攝自IG）

Susi於本月19日發表未婚夫的死訊，「克里斯（Chris）昨天（18日）過世了，請大家一起幫我為他祈禱，讓他的魂魄可以找到光明的天堂之門。我的未婚夫是很棒的男人，也是我見過這世上最美、最令人驕傲的人，我知道他是一個戰士，也愛著他身邊的人。我會永遠愛著他，而且他也將永遠活在我的心裡，我們都愛著他，也謝謝你們愛著他。」發表死訊時她人在老家清邁，同時沒有透露未婚夫的死因。

據悉，Susi曾在節目中透露，未婚夫Chris美國人，且曾是一名軍人，兩人在國外透過朋友的朋友相識，交往將近7年，並且已經訂婚一年多。她的未婚夫本月10日才在IG曬兩人過去的合照，未婚夫還發文告白，「雖然這張照片已經拍了一段時間，但是獲得的愛情沒有消失，我愛妳Susi」，沒想到照片公開8天後就天人永隔，有關死因、告別式等完全沒有公開，大批粉絲不斷湧入留言為女神打氣。

▲未婚夫去世8天前才告白「我愛妳。」（圖／翻攝自IG）

▲Susi在《天生一對》扮演甜點女王瑪麗古瑪，發明甜蛋絲成泰國傳統甜點。（翻攝自YouTube，如遭刪除敬請見諒）