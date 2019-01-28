楊超越春聯寫錯字！　「福」字多一點…網酸：文盲也能當偶像

記者陳芊秀／綜合報導

「火箭少女」成員楊超越日前上節目題字寫春聯，被網友發現寫錯字啦！她用毛筆字在紅紙上揮毫，不過鏡頭特寫讓錯字露餡，引來部分網友批評「沒文化」，同時也有粉絲相挺，再度成為話題人物。

▲楊超越揮毫寫春聯，結果寫錯字啦！（圖／翻攝自微博）

▲楊超越寫「福」字多一點！（圖／翻攝自微博）

楊超越在《回家的禮物》中寫一字春聯，寫「福」字時，不小心在部首多了一點，隨後又改過來。她被批評連常識字都寫錯「沒文化、沒實力」、「這種文盲居然也能當偶像」、「不會唱歌不會跳舞，現在字都寫錯」，不過粉絲形容「福氣多一點，新年多一點福氣」、「寫錯很正常」，再度被猛酸「沒文化真可怕，粉絲還能無腦誇」，陸網正反意見顯得更加激烈。

▲楊超越重寫春聯。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越春聯寫錯字，被形容福氣多一點。（圖／翻攝自微博）



打從《創造101》開始，楊超越就引來各方議論。她日前在女團活動開全麥演唱，所有成員的唱跳實力一覽無遺，自己更被轟是「車禍現場。」她則主動回覆網友質疑，「沒跑調啊？跑了嗎？」她還反嗆質疑網友「作為yxh（營銷號）你流量也太少了，加油啊兄弟。我也會加油提高業務能力。」身為話題人物，也直接站上火線，回應外界議論。

►楊超越「福」寫錯字。（影片連結請按此）