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艾成：差2秒就跳下去了！曾憂鬱爆肥想輕生..失憶3週忘了王瞳

記者盧薇淩／台北報導

「87樂團」由艾成、王瞳及何豪傑、樂咖及阿修羅組成，成軍6年的他們，睽違4年推出新輯《霸氣》，回首這4年來的波折，艾成2年前因罹患憂鬱症，暴飲暴食發胖，只要不吃食物就發火，還曾憂鬱到一度失憶，甚至忘記女友王瞳及朋友，他28日說：「我整個人肉體像大法師，像在外太空，腦波打架。」當時還頻頻產生輕生念頭，「我一直想結束生命，朋友輪班顧著我，因為我只差1、2秒可能就會從11樓跳下去了。」

▲▼ 87樂團（艾成王童樂團）發片記者會（嘉賓陳美鳳) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲87樂團艾成曾罹患憂鬱症。（圖／記者湯興漢攝）

艾成透露，低潮憂鬱症時，他藉由吃來發洩，只要一不吃飯就發火，到外地演出時，甚至因為一杯拿鐵喝不到就耍脾氣不願上台表演，他說：「我太驕傲了，聽不進別人說的話。」也因為憂鬱症，情緒時常不穩，說話顛三倒四、語焉不詳，更一直產生輕生念頭，讓旁人相當擔心，24小時輪班守著他，深怕他做出憾事。

艾成失憶達3週，忘了王瞳及身旁友人，只記得自己的父母，但始終不忘彈琴，可見對音樂的熱愛；有次彈到一半，他突然雙手不能動彈，腦子當機、發呆了3小時，後來某次禱告時，聽到上帝跟他說：「你什麼都忘了卻記得彈琴，這是6歲我給你的才華，當生命結束了，執著、驕傲還有意思嗎？」

▲▼ 87樂團（艾成王童樂團）發片記者會（嘉賓陳美鳳) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲艾成憂鬱症時，女友王瞳不離不棄。（圖／記者湯興漢攝）

不過最低潮時，女友王瞳不離不棄，即便因為拍戲在外地，兩人聚少離多鮮少見面，還是透過視訊一直陪伴他，王瞳被問曾有一瞬間想要離開艾成？王瞳說：「沒有，樂不好就越想陪伴他，越無助時越哭不出來，只能跪下來一直禱告，所以現在我很感謝這一切的發生，才有現在的他。」藉由信仰及家人、朋友、女友相伴，逐漸走出黑暗低潮。

▲▼ 87樂團（艾成王童樂團）發片記者會（嘉賓陳美鳳) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲王瞳看到陳美鳳落淚。（圖／記者湯興漢攝）

一起撐過艱苦路，交往將近7年，被問及婚事，王瞳透露仍卡在自己父母那關，「他們還沒有答應，父母一定是愛孩子的，但這是我們兩個的問題，要思考為何他們還不肯點頭。」兩人對孩子沒有特別的期待，於是不急著婚事，更沒考慮凍卵，信仰虔誠的他們說：「如果我們拖到某一天不適合分開，那也是上帝的意思，一切都是最好的安排，我們現在乖乖做事、乖乖拍戲，還是相愛就好。」

▲▼ 87樂團（艾成王童樂團）發片記者會（嘉賓陳美鳳) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲87樂團發片記者會。（圖／記者湯興漢攝）

如今，他痛改前非，減肥甩肉30公斤，唱歌、開店，度過了生命黑暗期，2018年他們替高雄市長韓國瑜寫競選歌，還在高雄跨年開唱，也因此逐漸打開知名度，艾成說：「現在走在路上，路人看到我都會說是『87樂團』，而不是說超偶的艾成了。」記者會上，一直以來力挺他們的陳美鳳到場支持，艾成感動說：「看到美鳳姐很激動，畢竟她真的從我們還沒成軍、只是玩票性質時就很支持，她讓我們上民視過年特別節目跟《明日之星》選手對抗，也一直很挺我們。」

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▲▼ 87樂團（艾成王童樂團）發片記者會（嘉賓陳美鳳) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲艾成和王瞳交往近7年。（圖／記者湯興漢攝）

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87樂團, 艾成, 王瞳, 陳美鳳

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