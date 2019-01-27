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曾之喬過年回家當孝女　忍痛推工作：多高價都不接

記者李欣容／台北報導

曾之喬日前尾牙打扮成奧黛麗赫本，掛了大串珍珠，符合「ㄓㄨ光寶氣迎新年」的主題誠意十足，她爆料王子（邱勝翊）沒用心扮，就連手上的珍珠奶茶還是她給的意見，活力滿滿的她相信緣分，為了跟大家團聚，過年她不接任何工作，更要公司別告訴她價錢，免得心痛。

▲▼曾之喬新書粉絲簽書會。（圖／記者張一中攝）

▲曾之喬新書粉絲簽書會。（圖／記者張一中攝）

曾之喬尾牙超強氣場被記者虧是「華研一姐」，她搖頭喊：「沒有，誰說的！才不是我氣場強，是只有少數人有認真扮吧。」爆料王子本來沒打算扮，是她好說歹說，才硬是讓王子拿了一杯「珍珠奶茶」，謝佳見帶了佩佩豬參加也是曾之喬給的意見。

▲▼曾之喬新書粉絲簽書會。（圖／記者張一中攝）

▲曾之喬過年不接工作。（圖／記者張一中攝）

最近忙跑宣傳，曾之喬絲毫沒有疲憊感，反而活力十足，她說自己非常相信緣分，能聚在一起的機會都不想放過，「就像過年，基本上再高價的工作我也不想接，因為我想回家，我就覺得不行，你（經紀人）乾脆不要告訴我價錢，我知道了也痛苦！」

▲▼曾之喬新書粉絲簽書會。（圖／記者張一中攝）

▲曾之喬還沒打算這麼快把自己嫁掉。（圖／記者張一中攝）

曾之喬家有項規定，還沒結婚的不用包紅包，反而可以領紅包，30歲的她除了唱歌、演戲，如今還多了女作家的新身分，被問下一步會不會就是步入婚姻，曾之喬認為自己不是個有粉紅泡泡的人，步入婚姻不在她目前的人生清單中。

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