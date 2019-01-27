宏正：槍沒發射一直補就卡彈了！吃媽媽煮這個「身體燥熱」

記者盧薇淩／台北報導

歌手羅宏正推出個人首張EP《撐傘》，27日在西門舉辦「為妳撐傘暖心見面會」，演藝圈好友送上祝福VCR，有五虎將好哥哥胡宇威、戲劇搭檔曾沛慈，還有昔日SpeXial戰友晨翔、當兵中的偉晉，但為何其他成員沒錄製，莫非彼此有心結？沒想到下秒子閎和明杰就現身，三人合體演唱《超人一樣》。

▲宏正粉絲見面會 。（圖／太陽娛樂）

下台後受訪，羅宏正透露，親自邀請明杰、子閎到場，「大家還是要基本尊重，不能說我是團長就喊小弟，還是正式邀請。」至於偉晉正在服役不方便出席，「我還說我想邀你喔，但你在當兵，你不要介意。」偉晉在VCR中隱約曬出身材，被問會壓力大？宏正說：「他以前是我們身材最爛的，有肥肚，剛看影片，哇，好啊那我過年吃完再來見真章！」

▲宏正見面會媽媽到場。（圖／太陽娛樂）

這次見面會媽媽到場支持，上次熬煮了枸杞雞湯幫宏正補身，宏正妙喻：「上次回去後身體意外燥熱，我說我不需要，槍打出去、子彈要彈回來才有用，都沒發射一直補，就卡彈了好嗎！沒有用的。」但媽媽從不催他交女友，「他一直沒給我壓力，演藝圈要互許終身比較難，另一半相對比較大壓力，他們很體諒。」也笑說媽媽是自己的資深粉絲，「點開我媽FB，我以為來到粉絲專頁，不誇張，各種大小資訊，都幫我整理好了。」目前他工作已安排到年後，將拍攝新一檔戲劇，「那是再次挑戰自我，現在抓住2字頭尾巴，好好拚一下。」





▲宏正年後將演新戲。（圖／太陽娛樂）