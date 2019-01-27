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《神力女超人3》時間軸出爐！導演證實：將是系列完結

記者洪文／綜合報導

《神力女超人》續集《神力女超人1984》已確定2020年上映，《神力女超人3》（Wonder Woman 3）已有明確的計畫。由於首集時間設在第一次世界大戰之後、第2集時間設在20世紀80年代，導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）保證第3集「絕對是當代故事」，網友已在期待穿時裝的蓋兒加朵。

▲▼《神力女超人1984》蓋兒加朵。（圖／翻攝自蓋兒加朵推特）

▲蓋兒加朵演出《神力女超人1984》，時間設定在1984年。（圖／翻攝自蓋兒加朵推特）

導演派蒂珍金斯向外媒《浮華世界》表示：「我對《神力女超人3》已有非常明確的計畫，不管我是否執導，我都已經想好神力女超人故事該以什麼方式作為完結，我現在很投入這件事。」

對於《神力女超人3》的故事時間點，導演派蒂珍金斯向外媒《好萊塢報導》暗示應該走向未來，「這是我們最近在討論的事情之一，我不打算再放到過去，因為還可以放到哪裡？時間必須往前進，這絕對是個當代故事，這是我目前所能說的，至於什麼時間、要說哪段故事，我也沒辦法確定。」

《神力女超人1984》殺青。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

▲導演派蒂珍金斯、蓋兒加朵《神力女超人1984》片場照片。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

事實上，蓋兒加朵演出的神力女超人首次出現在2016年《蝙蝠俠對超人：正義曙光》，後來又在2017年《正義聯盟》亮相，的確適合將其個人電影系列《神力女超人3》故事時間拉回現代，也方便串連起DC擴展宇宙之間的故事，或許可以再讓蝙蝠俠、水行俠加入演出。

《神力女超人》、《水行俠》在DC擴展宇宙帶來票房上的成功，導演派蒂珍金斯面對粉絲敲碗她拍攝《正義聯盟》續集抱持否定態度，「《正義聯盟》電影極具挑戰性，當它拍得好的時候，電影真的太棒了，可是同一個時間拍出所有角色，我真不希望拍《正義聯盟》系列，因為我對這些角色的個人電影比較有興趣，我想看《水行俠2》、《閃電俠》等。」但她又語帶保留，「永遠別說永遠不會，但是我是真的想要每個人都各自的光芒。」

《神力女超人1984》將於2020年6月5日北美上映。

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