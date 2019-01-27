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獨家／《聲林》亞軍林孟辰成蕭敬騰師弟！被疑抄襲Summer心疼回應

記者盧薇淩／台北報導

華人最大選秀節目《聲林之王》本週播出總決賽，年僅17歲的「舞台魅力組」林孟辰拔得頭籌獲得亞軍，僅次於在幕後耕耘已久的李友廷；比賽結束後，又有消息傳出，林孟辰賽後被金曲歌王「老蕭」蕭敬騰經紀人Summer簽下，加入喜鵲娛樂成為老蕭、小宇師弟，未來也將在他身上挹注更多音樂資源培育，表現指日可待。

▲▼林孟辰成為蕭敬騰師弟 。（圖／記者張一中攝、ETtoday）

▲林孟辰成為蕭敬騰師弟 。（圖／記者張一中攝、ETtoday）

林孟辰年紀輕輕，舞台魅力十足，在節目中帶來不少令人驚喜的演出，舉凡在《帥到分手》中加入卑南族語並融合周杰倫《不愛我就拉倒》；與施語庭合作創造洗腦歌《Green》；應戰混血兒娛樂踢館選手艾文同學的《Fly Out》及總決賽的演出等，影片在網路上都有不錯點閱率，也因節目累積了不少粉絲。

林孟辰主要以嘻哈饒舌及快節奏歌曲表演為主，相中他的潛力，Summer在比賽後將他簽下，正式成為喜鵲娛樂一員，她說：「孟辰跟老蕭一樣，在台下很安靜、沒什麼話，但一上台就整個變了個人，很炸、很有氣勢。」而加入喜鵲後，將開始對他進行歌唱訓練，也希望能在今年底前推出個人新作品。

▲▼《聲林之王》選手林孟辰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林孟辰年僅17歲，一上舞台馬上展現爆發力。（圖／記者湯興漢攝）

不過，林孟辰在總決賽表演的自創曲《後台硬》，被網友質疑有大陸饒舌歌手PG One影子，惹來抄襲嫌疑，對此Summer也心疼地說：「我相信沒有一個創作歌手會願意去抄襲別人的作品，那是賭上自己的名聲，可能是幾個音或幾個節拍的巧合，只能說網友聽太多歌了。」她也舉例，某次老蕭照著感覺寫出一首歌，完成後卻突然「砍掉不用」，原來是發現跟國外某樂團歌曲相似，「他也不是聽了什麼歌才創作，就是都照個感覺直接寫，後來覺得太像了，就乾脆不用。」

至於林孟辰25日總決賽播出當晚，特地從桃園北上，與教唱導師小宇及選手們一同觀看直播，問及疑似抄襲一事，他事後表示有得知網友的評論，難掩無奈心情，只說：「我就做好表演，其他就給觀眾評斷了。」

▲▼《聲林之王》選手林孟辰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林孟辰被網友質疑抄襲PG ONE。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字

蕭敬騰, 林孟辰, summer, 小宇, 聲林之王

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