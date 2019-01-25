《延禧》五阿哥《青春》飆舞2分鐘！　張藝興低喊「真的帥」結果卻GG了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星陳宥維因演出《延禧攻略》的「五阿哥」打開知名度，緊接著又在《雙世寵妃2》扮演神秘策士「流觴」，人氣不斷攀升時，選擇參加選秀節目《青春有你》，令大批粉絲憂心又期待。他在節目第二期中登場，並且大秀舞技，不過最後分數讓網友心疼了。

▲陳宥維因《延禧攻略》五阿哥一角走紅，現在參加《青春有你》。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

陳宥維是節目開播前詢問度最高的訓練生，一登場就被眾人睜大眼睛期待。他在2分鐘的表演項目中大跳熱舞，連製作人張藝興也轉頭向李榮浩說「他長得真的很帥！」另一位導師徐明浩也露出驚喜笑容，不過最後製作人給評價：「看得出來是真的用心準備了，我覺得舞蹈方面確實是有天份的，這個再努力努力，最終等級為F。」而他在節目中等級最低，顯示進步空間仍然很大。

▲陳宥維大秀舞技。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興轉頭和李榮浩咬耳朵，誇讚陳宥維「長得真的很帥。」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）



▲陳宥維完成有難度的動作，徐明浩露出驚喜笑容。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）



▲陳宥維表現受到大眾關注，導師們給等級F。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）



粉絲心疼陳宥維，有人直言「還是回來演戲吧」、「他的表演不至於給F級的吧。」也有人留言支持「為你的努力感到驕傲」、「下次肯定又會進步的！」據悉，陳宥維在25日最新統計排名上，名列第一。

▲陳宥維目前在《青春有你》位居人氣冠軍。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）