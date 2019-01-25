《甄嬛傳》女星媽遭車撞身亡！　警曝兇手惡行「酒駕逃逸」全國震怒

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星譚松韻因演出《後宮甄嬛傳》的淳貴人走紅，沒想到發完跨年祝福後突然消失，直到近日經紀人才透露，她的母親跨年夜遭車撞傷，搶救20多天仍不治身亡。負責調查這起交通事故的警方25日發文，透露肇事者當時酒駕逃逸，調查內容令全國民眾大為震怒。

▲譚松韻母親車禍身亡。（圖／翻攝自微博／譚松韻）

據四川敘永縣公安官博《平安敘永》發文，2018年12月31日晚間11點，大接發生交通事故，其中55歲的女性傷者於23日搶救無效身亡。警方在車禍隔天鎖定一台肇事車輛，駕駛是28歲馬姓男子，經過多次相勸，男子於本月2日在家屬陪同下出面自首，訊問過程中發現男子肇事前有飲酒行為，現在將男子羈押在看守所，等待進一步的調查。

▲警方發表交通事故調查報告，跨年夜車禍肇事者年約28歲，且肇事前有飲酒行為。（圖／翻攝自微博／譚松韻）

大陸《刑法》規定有關交通肇事逃逸，「酒駕肇事致人死亡，有可能用以危險方法危害公共安全罪論處，可處10年有期徒刑，最高刑罰是無期徒刑或死刑。」此外，而這起車禍造成1死2傷，未來審理受到外界高度關注。

▲網友提到酒駕肇事，在大陸最高罰到死刑。（圖／翻攝自微博／平安敘永）

譚松韻在得知母親車禍後，第一時間趕回老家的醫院守護，不斷向昏迷的媽媽喊著「只要妳醒來我什麼都願意交換。」不料最後仍天人永隔。她現年28歲，曾在節目中落淚，想起爸媽為自己承受很大的經濟負擔，聽到媽媽說「只要是妳想要的，我們砸鍋賣鐵都會給妳」，如今要面對母親意外離世，直到現在仍未能回應外界，經紀人則是激動發文，「我更不知道作為女兒的她此刻正遭受著怎樣的痛苦，怎麽去面對和接受！」