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《聲林》吳東翰躲柱子幫「同天生日選手」慶生　暖舉逼哭他

記者林彥君／台北報導

選秀節目《聲林之王》人氣選手吳東翰在節目中代表動物是拉不拉多，私下也有像拉不拉多般溫暖的性格。他和選手張孟權不但長得像，還是同一天生日，吳東翰知道張孟權從台中北上工作，沒有人幫他慶生，於是準備蛋糕到張孟權打工的電視台給驚喜。

▲▼《聲林之王》選手訪問,吳東翰。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手吳東翰私下很貼心。（圖／記者李毓康攝）

生日當天，吳東翰事先打電話要張孟權下班告知，但一直沒有接到電話，發現張孟權在晚上快11點都還在工作，「我目睹他很辛苦在搬重物，我捧著蛋糕，還點了蠟燭，躲在柱子後面，一直等他，都沒有打給我，直到看到他準備搭計程車，我才趕快出來給他驚喜。」溫暖的舉動，讓張孟權事後落下男兒淚。

▲▼《聲林之王》選手訪問,張孟權,吳東翰。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手吳東翰和張孟權。（圖／記者李毓康攝）

吳東翰透露，家人在他小時候，會教導要對未來抱有夢想，但當他決定參賽追逐音樂夢後，家人又擔心他會受到挫折跌倒，「家人反而心疼我吃苦，說服我去選擇風險低的道路。」

他最後還是參賽，認為若沒有堅持，未來一定會後悔。吳東翰透露這次參賽家人並沒有給予正向鼓勵，僅在背後默默支持，家人還跟他說輸了也沒關係，比完後再工作就好，讓他有無形的壓力，「輸了，我該何去何從？」

▲▼《聲林之王》選手訪問,吳東翰。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手吳東翰。（圖／記者李毓康攝）

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