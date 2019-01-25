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《聲林》贊薇看網評價「哭一整天」：沒音樂會有憂鬱症

記者林彥君／台北報導

選秀節目《聲林之王》人氣選手贊薇過去曾參加過《超級星光大道》，她透露在《聲林》比賽相較往年的經驗壓力更大，自認參賽前期有把情緒隱藏好，但後期有點失控。她重感情，比賽過程不敢跟其他選手交心，「我容易感情用事，隨著比賽進入尾聲，想到要跟大家分開很難過。」

▲▼《聲林之王》選手訪問,贊薇。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手贊薇五官深邃。（圖／記者李毓康攝）

贊薇透露在《聲林》首播時特別在意網友評價，會看每一則留言，其中被說唱歌沒特色對她的打擊最大，「看完我會難過，但哭一天就沒事了，哭累去睡覺，睡醒又繼續哭，隔天就沒事了。」贊薇個性報喜不報憂，平時用唱歌來抒發情緒，「音樂對我來說很重要，如果沒有音樂，我可能會因為憂鬱症死亡。」

▲▼《聲林之王》選手訪問,贊薇。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手贊薇一向報喜不報憂。（圖／記者李毓康攝）

贊薇有一個哥哥和一個姊姊，爸爸已經當天使，媽媽現在在菲律賓居住，小時候家境不寬裕，她國中成績優異，靠獎學金來繳學費，高中後就獨立賺錢，家人很支持她參賽，但也無形中讓她有壓力，家人會開玩笑跟她說：「這應該是你最後一次比賽，如果還是不紅，我們就不資助你囉。」

贊薇透露從小因為膚色較深沒自信，五官深邃的她若沒笑容會讓人誤會難相處，不過長大後長相反被誇讚「很歐美」，還被身邊的同志「姊妹」稱讚是女神，讓她很有成就感，「他們會看男、女性，能夠被稱讚漂亮超級開心。」

▲▼《聲林之王》選手訪問,贊薇。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手贊薇。（圖／記者李毓康攝）

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