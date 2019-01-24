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「花10年拍爸媽愛情故事」入圍奧斯卡！他成為奇士勞斯基之後第3人

記者洪文／綜合報導

波蘭導演帕威帕利柯斯基（Pawel Pawlikowski）執導新片《沒有煙硝的愛情》不僅拿下坎城影展最佳導演、橫掃歐洲電影獎，更以「非英語電影」之姿一舉入圍第91屆奧斯卡最佳導演、最佳攝影、最佳外語片3項大獎，創下波蘭電影入圍最多奧斯卡獎項的記錄，他本人更成為繼奇士勞斯基、羅曼波蘭斯基之後，第3位有機會角逐奧斯卡最佳導演殿堂的波蘭裔導演。

▲▼《沒有煙硝的愛情》劇照。（圖／東昊提供）

▲《沒有煙硝的愛情》劇照。（圖／東昊提供）
 
《沒有煙硝的愛情》故事背景設定在二戰後被蘇俄接管的波蘭，一名嚮往自由的音樂家受命到鄉間找尋能組成國家樂團的音樂人才，邂逅了有著天籟歌喉的女歌手，即便大時代動盪不安，兩人依然無法自拔陷入熱戀，展開一段註定顛沛流離的動人愛情。

故事簡單卻被拍得盪氣迴腸、餘韻無窮，在坎城影展首映後便獲得媒體一致好評，綜藝週刊感性點評：「這是一封以浪漫爵士樂節奏譜寫的思鄉情書。」《Indiewire》也盛讚：「近年最甜蜜醉心的大時代悲歌。」導演帕帥也憑藉《沒有煙硝的愛情》首度入選坎城主競賽，並順利拿下最佳導演獎
 
帕威帕利柯斯基表示，《沒有煙硝的愛情》片中男女主角分分合合的故事，其實是以自己的父母為創作原型。「這是一部獻給我父母的電影，也是獻給波蘭的時代紀錄。」電影中的男女主角維特（Wiktor）與蘇拉（Zula）正是取自導演帕帥父母親的名字，真實世界的維特與蘇拉相識於1950年代的波蘭，兩人在劇烈動盪的政治情勢下相聚離開、分合不斷，卻也彼此相伴了四十年。導演感性表示：「我的人生見過這麼多人的故事，但我父母的人生經歷卻是我認為最有趣的角色。」
 
帕帥身為兩人的獨生子，花了將近10年的時光琢磨拍攝父母的故事，除了將更多戲劇性的元素加進了電影當中完成劇本，並邀請了曾憑藉《依達的抉擇》入圍過奧斯卡最佳攝影的路卡斯薩爾（Lukasz Zal）加入團隊，以絕美的黑白攝影娓娓道來這段大時代下的浪漫愛情，再加上混搭民族、古典與爵士的風情萬種配樂，才因此成就了《沒有煙硝的愛情》這部橫掃歐洲電影獎五座大獎、入圍奧斯卡最佳導演、最佳外語片、最佳攝影的傑作。
 
《沒有煙硝的愛情》將於2月8日至10日限定口碑場放映，2月14日在台正式上映。

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沒有煙硝的愛情, 帕威帕利柯斯基

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