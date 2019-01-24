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S.H.E離開華研後首公開合體！　問台下「我們是誰」竟被打槍

記者盧薇淩／台北報導

S.H.E 2018年9月舉行出道17年「十七音樂會」，後來三人宣佈離開華研自組公司，相隔4個月後，她們再度公開合體，這次為偏鄉弱勢家庭兒童送暖，自辦「弱勢家庭公益同樂會」陪弱勢兒童提前過年，更捐出百萬大紅包給兒童福利聯盟。不過有趣的是，三人ㄧ開場用「大姐姐」身分及口吻跟孩子們打招呼，在小朋友熱情擁戴下，三人問台下小朋友：「知道我們是誰嗎？」結果孩子秒回：「不知道！」讓三人哭笑不得。

▲▼S.H.E相隔4個月公開合體做公益 。（圖／勁樺娛樂X樂來樂好X任真美好）

▲S.H.E相隔4個月公開合體。（圖／勁樺娛樂X樂來樂好X任真美好）

身為尾牙趴的主辦人，三人從佈置、餐點、到內容絲毫不馬虎，一同聚餐吃尾牙、玩比手畫腳遊戲，更化身「美術小老師」陪小朋友寫春聯應景，還即興寫創作春聯，寫下「豬事平安」、「豬福豐收」、「豬事圓滿」，與20多位來自偏鄉的小朋友度過愉快的下午。

為配合年節，以清一色紅色喜氣造型現身尾牙，孩子們卻一開始不知道她們是誰，在老師的提醒下，小朋友才講出「S.H.E」，三人開心說：「好感人哦！我們沒有因為時間的洪流而被沖走！」不氣餒的S.H.E再繼續問：「那你們知道《小幸運》這首歌嗎？」小朋友馬上回答；「知道，會唱！」她們見獵心喜地、手指Hebe說：｢我們剛好認識主唱哦！就是這位Hebe姐姐田馥甄！」沒想到小朋友竟異口同聲說：｢我不相信！」頓時讓S.H.E笑到岔氣，惹得Hebe故做生氣地說：「我開YouTube給你們看MV！」，現場童言童語笑料不斷。

▲▼S.H.E相隔4個月公開合體做公益 。（圖／勁樺娛樂X樂來樂好X任真美好）

▲孩子們認不出S.H.E。（圖／勁樺娛樂X樂來樂好X任真美好）

除了當起美術小老師跟大家寫春聯，三人還化身為「帶動唱小老師」，帶這群小朋友扮貓咪又唱又跳，包括兒童界神曲《學貓叫》以及S.H.E的《波斯貓》，活動力及學習力超強的小朋友一教就會，不斷地蹦蹦跳跳，讓S.H.E不禁笑說：「好像上完一堂韻律操！大家都精力旺盛啊！」不過也因為S.H.E的開心帶動，讓現場氣氛既溫馨又歡樂。

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