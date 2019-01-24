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差20年布魯斯威利光頭依舊毛全白　兒子「只有身高長高」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《異裂》完整報導收錄在本集以及1月27日晚間八點鐘首播之《星光好選喆》節目。

 記者王筱筑、主播簡立喆／紐約專訪報導

《異裂》將詹姆斯麥艾維、布魯斯威利、山繆傑克森找來演出續集外，導演奈沙馬蘭更將2000年《驚心動魄》飾演大衛杜恩兒子的史班瑟崔特克拉克找回鍋演出，在本片繼續飾演長大後同個角色，他在接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時高興的分享再次接到奈沙馬蘭導演邀約演出的驚喜過程。

當年演出《驚心動魄》還是11歲童星的他，轉眼間已是一位31歲的成熟型男了，不過外型沒什麼改變的他笑說：「我從11歲以來就一直長這樣。」並且強調這次演出「我是真的有接到導演的電話喔！」，透露前年《分裂》上映的周末剛好和朋友上山露營，當時沒特別注意電影上映了，也完全不曉得有三部曲這回事，下山回家後手機終於恢復訊號，瞬間湧進了一大堆親朋好友訊息問他看《分裂》了嗎？顯然會有續集之類的，「那時是我第一次得知原來有三部曲，然後幾個月過去了，我也完全沒料到會接到導演電話」

▲▼異裂。（圖／取材自網路）

▲▼2000年《驚心動魄》裡面的布魯斯威利以及童星史班瑟崔特克拉克（上），20年後兩人又在《異裂》中聚首。（圖／取材自gettyimages.com）

▲▼異裂。（圖／取材自網路）

他笑稱當時只覺得奈沙馬蘭是打電話來告訴自己，找了巨石強森或雷神索爾來演自己的角色，只是有禮貌知會一聲，沒想到導演開口就問他秋季有沒有空，「當下我太驚喜了，興奮的立刻答應，跟導演說『當然！我絕對要接！』，接著我們就開始討論細節，討論了幾個月的流程，然後就拍出觀眾看到的這部最終章作品《異裂》。」

對於《異裂》是否真的成為「最終章」？會不會有下一集繼續拍下去的可能性？在《分裂》裡主演被詹姆斯麥艾維綁架唯一倖存少女，阿根廷和英格蘭混血女星安雅泰勒喬伊在一旁很有感觸的說：「如果你試著想走進奈沙馬蘭導演的思路裡，你只是會完全迷路，所以放棄吧，回頭是岸啊！誰知道他對我們有什麼盤算，我只知道我們願意做任何他要求我們做的事情！」

▲▼《異裂》紐約首映會。（圖／記者Eric Hwang攝）

▲《分裂》和《異裂》混血女星安雅泰勒喬伊透過鏡頭和ETtoday的觀眾打招呼。（圖／截圖自《星光好選喆》）

安雅泰勒喬伊認為奈沙馬蘭不只是導演，也是一位非常了不起的人，「他20年來組成了我們這個大家庭，是這三部曲的代表人物，我真的覺得拍這一系列電影是很神聖的經驗」，兩人表示奈沙馬蘭是他們的啟蒙導師，願意不計一切代價再回歸演出。

更多《異裂》山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、布魯斯威利（Bruce Willis）和莎拉保羅森（Sarah Paulson）的完整專訪報導，請鎖定1月27日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。

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關鍵字

異裂, 分裂, 驚心動魄, 星光好選喆, 布魯斯威利

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