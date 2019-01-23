《阿拉唷》揭韓國音樂劇製作秘辛 私房景點看這裡

娛樂中心／綜合報導

「大學路」是韓國著名的文化藝術街，這裡不僅是韓國話劇表演的中心，更聚集了各種大小劇院與時尚個性、文化、餐飲店等的複合式文化區域。很多明星及優秀的作品都誕生於此，在韓國音樂劇產業中扮演重要的角色。本週的《韓國阿拉唷》卡特特別前往韓國大學路訪問音樂劇「六點下班」的代表及演員，前往探究音樂劇的製作秘辛，除此之外還有卡特的私藏美食餐廳，鎖定本週的韓國阿拉唷，還有機會獲得卡特在韓國幫大家挑選的小禮物喔。

▲卡特前往大學路訪問音樂劇《六點下班》演員。

「六點下班」描述從20代初半的社會新鮮人40代後半社會老鳥的職場生活，在責任制的公司體制中，能夠準時在六點打卡下班成為了所有上班族的夢想。在生活與工作該如何取捨或達平衡點成為了所有身在職場生活中人們最大的課題。「六點下班」也將由金政模、阿載、韓國樂團 Flower 高裕珍、音樂劇女王 吳珍翎、音樂劇新星 朗憐、GOHST COMPANY 當家演員 劉煥雄、崔皓勝於2019年2月16日、17日來到台灣的「台北中山堂中正廳」進行首次海外演出。

▲音樂劇《六點下班》演員。

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

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