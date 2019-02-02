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只認識車銀優？盤點2018韓網4位最夯「新一代臉蛋天才」

文／小芋圓

「臉蛋天才」是韓國的新造詞，用來形容臉蛋長得極為好看的人，而其中最廣為人知的，就是以《我的ID是江南美人》大紅的ASTRO車銀優，事實上除了他以外，還有這幾位偶像也因天才般的臉蛋，在韓網有著超高討論度！快來看看裡面有沒有你的菜吧！

ASTRO 車銀優

▲ASTRO車銀優 。（圖／翻攝自官方推特）

▲ASTRO車銀優 。（圖／翻攝自官方推特）

可以說是銀優把「臉蛋天才」這個詞發揚光大的，ASTRO在2016年出道，以青春活潑的風格累積許多忠實粉絲，其中銀優也因充滿仙氣的臉蛋受到矚目，在2018年演出連續劇《我的ID是江南美人》後更加打開知名度，成為新一代的廣告寵兒。

▲車銀優衣架。（圖／翻攝自韓網）

▲車銀優接下洗衣店代言，店家推出銀優衣架當贈品。（圖／翻攝自韓網）

MYTEEN 申準燮

▲MYTEEN申準燮。（圖／翻攝自官方推特）

▲MYTEEN申準燮。（圖／翻攝自官方推特）

申準燮是男團MYTEEN成員，在2016年出道，在團體裡擔任rapper，低沈的聲音和花美男外表呈現反差，也曾參與選秀節目《MIXNINE》，2018年因為在《我的ID是江南美人》中飾演車銀優的中學時期，而受到大眾矚目，此後也演出網路劇《對你Login》、《refill》，以超高顏值成為觀眾的話題。

▲MYTEEN申準燮。（圖／翻攝自JTBC）

▲MYTEEN申準燮。（圖／翻攝自JTBC）

THE BOYZ金泳勛

▲THE BOYZ泳勛。（圖／翻攝自THE BOYZ推特）

▲THE BOYZ泳勛。（圖／翻攝自THE BOYZ推特）

金泳勛是2017年出道的男團THE BOYZ成員之一，他爆紅的契機是在錄影空檔時，穿著制服去買咖啡，這系列「制服買咖啡」的帥照在韓網造成轟動，事實上，THE BOYZ雖然是新人，但專輯銷量十分驚人，已經累積大批粉絲，被認為在2019年有可能成為下一個大勢男團。

▲THE BOYZ 泳勛。（圖／翻攝自推特zero gravity）

▲THE BOYZ 泳勛穿制服買咖啡。（圖／翻攝自推特zero gravity）

VERIVERY 岡旻

▲▼ 「超夯新人」VERIVERY中文正名曝光！老么神似朴寶劍、車銀優爆紅 。（圖／翻攝自推特、華納提供）

▲VERIVERY岡旻。（圖／翻攝自推特、華納提供）

VERIVERY是VIXX的師弟團，15歲的岡旻是團內老么，雖然在2019年1月才正式出道，但岡旻在出道前便累積巨大人氣，高顏值美照多次引起韓網討論，舉辦出道Showcase後，他在出道舞台上的鏡頭也被瘋狂轉發，被大讚是「結尾妖精」，挾著巨大人氣出道，在2019年的發展也相當被看好。

▲VERIVERY 岡旻。（圖／翻攝自MNET）

▲VERIVERY 岡旻。（圖／翻攝自MNET）

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ASTRO, 車銀優, MYTEEN, 申準燮, THE BOYZ, 金泳勛, VERIVERY, 岡旻

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