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孫生3年前誤簽合約「變慈善家」　丟《麻辣》主持：我想被需要

記者林彥君／專訪

「Wackyboys反骨男孩」成員孫生常在節目中搞笑，有不完整的家庭背景，塑造他樂天的性格。除網紅身份，孫生也曾主持節目，喜歡吸收不同事物讓自己充滿能量，「我表演不是為了想紅。」孫生過去是中天《麻辣天后傳》的助理主持人，後因YouTube頻道鬧雙胞，暫時無法回到節目。

▲孫生個性樂天愛搞怪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生個性樂天愛搞怪。（圖／記者湯興漢攝）

少了《麻辣》主持工作，孫生失去一個舞台，「我很喜歡表演，任何形式都想要嘗試，上台表演是我最開心的時候，可以讓我忘記所有煩惱，大家為我掌聲、尖叫，讓我覺得自己被需要。」

新媒體竄起，年輕人喜歡看YouTube，身為網紅，孫生覺得舊媒體在製作和規模仍有優點，主持和拍片流程截然不同，節目考驗臨場反應，腦袋隨時要有內容，「我到《麻辣》跟菁姐學習，才知道電視圈有節奏，主持會用電視圈的語言。」

▲▼孫生專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生喜歡學習讓自己充滿能量。（圖／記者湯興漢攝）

孫生常被說是生活白痴，自認在危機處理能力不足「像笨蛋」，孫生3年前誤簽合約，導致經紀公司不但沒有幫忙他規劃活動，還會從他的收入中抽成，合約到今年7月約滿，他大嘆終於要解脫了，苦笑：「我快要變成慈善家。」

「Wackyboys反骨男孩」由孫生、酷炫、瑋哥、焦凡凡和琳妲等5人為核心組成，是擁有120萬次訂閱的高人氣網紅，酷炫是導演，負責拍攝、剪輯，瑋哥負責道具及星探工作，孫生在反骨男孩中負責寫劇本，自認有「鬼腦袋」，腦海不停構思畫面，隨時跳出對話框。

▲▼孫生：小學都吃里長便當（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

▲利菁在節目中很照顧孫生。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

孫生透露，「反骨」常會因想法不同吵架，但強調目的都是為了團隊、作品好，成員在工作中有默契，只要一個眼神就能明白彼此的暗示，收工後，大家私下各走各的，連吃飯時都在滑手機不會聊天，孫生笑說：「像遠房親戚的關係，好同事不等於好哥們，收工後去吃飯，大家坐著吃飯互別苗頭。」

「反骨男孩」近期規畫推出二軍，孫生不擔心二軍出線讓原本團員被打趴，團體原本的定義就是一群搞怪的人，沒有限制由誰代表，只要夠好笑、夠怪，都可以一起玩。新的一年，孫生想挑戰舞台劇演出，笑說自己還有一個目標，就是「學習怎麼幫熱水器換電池。」

▲▼孫生專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生在專訪中透露是生活白痴。（圖／記者湯興漢攝）
 

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