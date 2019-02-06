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以為會有距離感⋯　幕後人員讚：蒂芬妮沒有公主病的公主

記者吳睿慈／台北報導

「外表看起來像公主，卻完全沒有公主病。」一位曾接觸蒂芬妮（Tiffany）的幕後人員形容她的個性爽朗、親近，顛覆外界對於SM公司藝人的既定印象。蒂芬妮離開SM後，簽給美國經紀公司Paradigm Talent Agency，彷彿褪下過去「偶像」身份的包袱，不論是在受訪時，神采奕奕談著對工作的熱愛，又或者私下與台灣工作人員的交流，都讓人真實感受到她與各界的距離感拉近許多。

▲▼少時蒂芬妮Tiffany Young粉絲見面會。（圖／記者季相儒攝）

▲蒂芬妮外表是公主，卻絲毫沒有公主病。（圖／記者季相儒攝）

幕後人員回想起第一次見到蒂芬妮的情景，「因為是SM出來的藝人，還以為會有距離感。」沒想到，遠方迎來的是位傻大姐，蒂芬妮一見到台灣方工作人員便舉起手大方打招呼，坐上保母車難掩興奮情緒，不斷表示：「很期待見到粉絲。」

她與工作人員愉快地分享很喜歡吃冰淇淋，轉過身活潑地提問：「台灣有沒有好吃的冰淇淋，我真的非常愛吃冰淇淋。」雙方在聊天時，工作人員用韓、英文雙語與她對話，她還傻傻自虧：「哇你韓文好好喔，我的韓文不好！」絲毫感覺不到她是位出道10年的巨星，一舉一動就像小女孩、個性大剌剌。

▲▼少時蒂芬妮Tiffany Young粉絲見面會。（圖／記者季相儒攝）

▲蒂芬妮雖是出道10年的巨星，但絲毫沒距離感。（圖／記者季相儒攝）

蒂芬妮像是好奇寶寶，各種食物都要嚐鮮，她除了在房裡點了Room Service外，還拿了2個不同口味的便當，把工作人員叫到房間裡一起用餐。據悉，她此趟訪台，其實很想去夜市逛逛，工作人員貼心地為她買了各式各樣的食物帶回飯店。

▲▼蒂芬妮。（圖／翻攝自IG）

▲蒂芬妮坐在飯店門口，手上還拿著夜市美食。（圖／翻攝自IG）

她得知工作人員返回飯店時，特地走出房門迎接，大剌剌地坐在飯店走廊上，與粉絲的禮物合照，手上還拿著夜市美食，臉上滿滿幸福笑容，這張照片，她當時也曾在Instagram曝光過。

▲▼少時蒂芬妮Tiffany Young聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲蒂芬妮訪問時，眼神裡充滿誠懇，不自覺逗笑記者。（圖／記者季相儒攝）

據說，她在見面會後與粉絲拍合照的時候，大方地主動跟粉絲搭話，親切詢問「想要拍什麼樣的合照？pose？」她此次來台，爽朗、外放個性展露無遺，雖已離開前東家，但她對於團體少女時代侃侃而談，再次印證成員間無堅不摧的友情，尤其是在訪問時，她充滿美式風格的對答，雙眼裡散發出誠懇的眼神，不時逗笑訪問的媒體，明顯感受得到她變得更自由、快樂。

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