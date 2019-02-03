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MAMAMOO待人親切度不減！　工作人員：我都被圈粉了

記者吳睿慈／台北報導

「她們真的沒有開玩笑，實力沒有在開玩笑。」工作人員提及對於MAMAMOO的印象，臉上飛揚著對4位女孩的敬佩、讚嘆。MAMAMOO兩次訪台都是她接待，私下還有幾面之緣，4位女孩個性大方，再次訪台時就像與老朋友打招呼般，絲毫沒有明星架子，正是她們圈粉魅力所在，工作人員笑喊：「我個人都被圈粉了。」

▲▼MAMAMOO每每訪台，親切度不減。（圖／記者張一中攝）

▲MAMAMOO每每訪台，親切度不減。（圖／記者張一中攝）

MAMAMOO憑藉過人的歌唱實力，闖出高名聲，2017年10月帶著Showcase來到台灣，3000張門票秒殺，奠定吞CD女王的地位。回韓後，華莎在真人秀《我獨自生活》一炮而紅，她津津有味大啖烤腸，美味的吃相，造成全國的烤腸店大排長龍，受封為「吃貨女王」，她的灑脫個性，更是讓MAMAMOO的聲勢往上攀升。

▲MAMAMOO華莎因為吃烤腸吃相大方，在全國人氣爆紅。（圖／翻攝自Youtube／MBCentertainment）

▲MAMAMOO華莎因為吃烤腸吃相大方，在全國人氣爆紅。（圖／翻攝自Youtube／MBCentertainment）

二度來台開唱時，接待她們的工作人員恰好是同個單位，4個女孩一見到台灣工作人員熟悉面孔，就像看到老朋友般熱情地打招呼，「好久不見～嗨。」態度一如往常親切。她們與公司的舞者、造型師等工作人員有著革命情感，在用餐時，還特地表示：「要跟工作人員一起吃。」主動走出包廂，就像大家庭般，有說有笑。

對待工作人員一視同仁，MAMAMOO寵愛歌迷的心思也是盡人皆知，這次來到台灣開唱，4人幾乎都是用「中文」與粉絲對話，工作人員透露：「她們都很努力學中文，為了與台灣粉絲對話，還跟我們要錄音檔，認真練習了很久。」

▲▼MAMAMOO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲MAMAMOO演唱會送出簽名拍立得，玟星還特地跑到座位區拍照。（圖／記者張一中攝）

活動上，她們釋出簽名拍立得的福利，4位女孩為了給粉絲「不一樣的照片」，跑遍演唱會後台，照片拍攝地點每張都不一樣，尤其是玟星還跑到座位區自拍，每張照片都是她們的心意。工作人員加碼爆料趣事，「連拼圖都是玟星自己跟韓方工作人員去藏的，幾個人小心翼翼怕被粉絲發現，還在場館偷偷開門躲粉絲。」

▲▼MAMAMOO來台參加拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」。（圖／記者張一中攝）

▲MAMAMOO來台參加拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」，認出訪問過她們的記者，華莎立刻彎腰打招呼。（圖／記者張一中攝）

MAMAMOO的和藹，連媒體同業都讚不絕口。4人2017年首度訪台時，恰好有訪問安排，我們獻醜在她們面前唱了歌，效果卻意外好，4人被逗到哈哈大笑。相隔10個月左右，她們受邀「SBS Super Concert」再度訪台，華莎在離開媒體室時，一眼就認出我與另外一位同業，露出燦爛笑容打招呼，感受到她發自內心的親切感，也讓我們讚嘆：「親切度都沒變。」

▲▼MAMAMOO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲MAMAMOO對待工作人員親切，對粉絲也很用心。（圖／記者張一中攝）

若要形容MAMAMOO是個怎樣的團體？工作人員陷入思考，接著真誠回答：「她們維持著初心，沒有因為名利變得驕傲，對待所有人事物跟以前一樣。」尤其是相處下來令人感受到舒服、溫暖，台灣工作人員被圈粉直呼：「希望更多人看到他們的努力，不忘初衷又有實力的團體。」

●作者吳睿慈，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心日韓線記者，喜歡以媒體的角度看明星，會有許多奇妙、有趣、特別的意外收穫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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