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「看電影」直播史上最忙！嚴正嵐、大鶴、林柏宏都來啦~

娛樂中心／綜合報導

台灣正宗賀歲電影《大三元》眾星雲集超強卡司齊聚，絕對是今年農曆春節最熱鬧的電影。本週的《ETtoday看電影》邀請到電影中的演員嚴正嵐、大鶴以及導演陳怡妤蒞臨直播現場。除此之外，本集還有校園青春電影《給19歲的我自己》，男主角林柏宏也將來到現場與網友分享拍攝的心路歷程以及對電影的想法。演員們有問必答。1月23日下午5點請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「ETtoday星光雲」App，就有機會獲得《大三元》紅中電影T-SHIRT或《給19歲的我自己》電影交換券。

▲▼《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供）

▲《大三元》海報。（圖／牽猴子提供）

給19歲的我自己（圖／原創娛樂提供）

▲《給19歲的我自己》海報。（圖／原創娛樂提供）

賀歲電影《大三元》劇情描述原本名不見經傳的盛家，因為一場麻將賽而意外成了代代富貴的大型企業，而他們之所以能致富的關鍵，就是麻將。超應景的麻將主題勢必在農曆春節將掀起熱潮！另外本週《看電影》也將送出《大三元》紅中電影T-SHIRT！只要收看直播並且留言就有機會獲得，因此千萬不要錯過下午５點《ETtoday看電影》的直播喔！

▲▼《大三元》羅時豐、大鶴、嚴正嵐。（圖／牽猴子提供）

▲《大三元》羅時豐、大鶴、嚴正嵐。（圖／牽猴子提供）

《給19歲的我自己》故事講述男主角因意外過世，女主角陽藝雪拿到男主角遺留給他的「神秘木盒」，靠著神秘木盒穿越時空的功能，與10年前的自己書信聯絡，要改變10年前19歲的自己，絕對是最感人熱淚的愛情故事。另外本週《看電影》也將送出《給19歲的我自己》電影交換券！只要收看直播並且留言就有機會獲得，因此千萬不要錯過下午５點《ETtoday看電影》的直播喔！

給19歲的我自己

▲《給19歲的我自己》劇照。（圖／原創娛樂提供）

本集「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！

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關鍵字

電影, 大三元, 給19歲的我自己, 膝關節

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