ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡依林《腦公》MV來了！復古「良家乖乖女」對戲2大電影咖

記者盧薇淩／台北報導

Jolin蔡依林新專輯《Ugly Beauty》推出後，繼首波MV《怪美的》後又將推出第二支MV《腦公》，以八零年代經典港片為拍攝靈感，不但復刻懷舊香港茶餐廳場景及港片造型，更把《賭神》《與龍共舞》、《暫時停止呼吸》殭屍道長等經典橋段重新翻玩精彩入鏡，更力邀港片喜劇女神吳君如、鄭愷助陣。

▲▼蔡依林復古乖乖牌扮相，新mv對戲吳君如、鄭愷 。（圖／索尼音樂）

▲蔡依林MV對戲吳君如。（圖／索尼音樂）

為了呈現八零年代的經典港片風格，張時霖導演特別配合劇情砸百萬實景搭建一座「酒令茶餐廳」，而化身茶餐廳老闆娘千金的Jolin，身上量身訂做三兩套復古造型服裝，平常富有個性態度的「呸姐」，換上洋裝梳著齊瀏海，瞬間變回良家氣質乖乖女，又展現不同感覺的Jolin。

▲▼蔡依林復古乖乖牌扮相，新mv對戲吳君如、鄭愷 。（圖／索尼音樂）

▲蔡依林復古乖乖牌造型。（圖／索尼音樂）

Jolin將吳君如在港片中張大嘴講話的神韻，唯妙唯肖的經典重現，一句「你是那個『哇』的吳君如嗎」，彷彿點中吳君如笑穴，忍不住把「姻緣女神」講成「陰陽女神」，NG不斷。而本身就親民又沒巨星的架子的吳君如，一到片場就變成大家的開心果，Jolin開心地表示：「非常的榮幸能邀到我的偶像之一君如姐幫我跨刀！她像大太陽般，從她一到片場到對戲，都充滿能量！」吳君如則幽默回應：「我其實很興奮你邀請我參與拍攝這支向港片致敬的MV，尤其聽到要我演一個女神，我馬上自己花錢買機票過來了，Jolin誠意太夠了！我看機票酬勞都全免了！哈哈哈。」

▲▼蔡依林復古乖乖牌扮相，新mv對戲吳君如、鄭愷 。（圖／索尼音樂）

▲蔡依林從小愛看港劇。（圖／索尼音樂）

吳君如擁有硬底子演技，她特別向Jolin分享經典台詞的口頭禪「哇」，應該歸功於當年拍片技術沒現在進步，現場沒有螢幕看重播，她笑說：「這個嘴巴張這麼大、表情這麼醜，如果有play back，我肯定要重來！但以前是導演用眼睛看你的戲好不好，也因為這樣才讓這個『哇』留下來，如今讓這麼多人模仿！」笑說：「在還沒演喜劇前，我好歹還是個美少女形象，但後來想算了吧，演戲總要有人犧牲！」

此外，參加綜藝節目《奔跑吧兄弟》走紅、也是短跑運動員的鄭愷，特別向劇組告假、從上海飛來跨刀JolinMV，頻頻被Jolin甜喊「腦公」成為「姻緣新歡」，讓鄭愷倍感愛意笑說：「感覺全身都酥了！」Jolin則說：「鄭愷演技非常專業，不但會帶你入戲，還會有一些很特殊的笑點及反應！」而Jolin自然的演技也讓鄭愷稱讚，「Jolin演戲很有天賦！如果有機會往電影發展，我會專門為Jolin寫個劇本，專門把『酒令茶餐廳』寫進故事，然後我再演個廚師，哈哈！」《腦公》將於28日中午12:00於YouTube官方頻道首播。

▲▼蔡依林復古乖乖牌扮相，新mv對戲吳君如、鄭愷 。（圖／索尼音樂）

▲▼蔡依林推出新MV。（圖／索尼音樂）

▲▼蔡依林復古乖乖牌扮相，新mv對戲吳君如、鄭愷 。（圖／索尼音樂）

▲▼蔡依林復古乖乖牌扮相，新mv對戲吳君如、鄭愷 。（圖／索尼音樂）

▲▼蔡依林復古乖乖牌扮相，新mv對戲吳君如、鄭愷 。（圖／索尼音樂）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林, , 怪美的, 腦公

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 謝和弦曝饒舌歌手「欠2萬不還」　對方狂拖延…對話紀錄曝光！
  2. 媽媽被嫌棄..楊晨熙「前婚事破局」　準婆婆1句話吳宗憲傻眼：沒同理心
  3. 八三夭過年這天現身高雄！宣布舉行簽票會「5人都簽得到」
  4. 蔡依林《腦公》MV來了！復古「良家乖乖女」對戲2大電影咖
  5. 他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊
  6. 陽帆瘙癢怪癖惹禍！老婆Julie痛到哭⋯下秒緊急送醫
  7. 張彬彬《花不棄》蓮衣客身份曝光！林依晨崩潰：我愛的人是我哥
  8. 吳宗憲《紅白》合體鹿希派　「表現不好我就約潘瑋柏」
  9. 《大黃蜂》洗刷變形金剛惡評！　傳要拍續集「合體柯博文」
  10. 奈沙馬蘭拍《異裂》有信心 不怕觀眾來找碴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366