蔡依林《腦公》MV來了！復古「良家乖乖女」對戲2大電影咖

記者盧薇淩／台北報導

Jolin蔡依林新專輯《Ugly Beauty》推出後，繼首波MV《怪美的》後又將推出第二支MV《腦公》，以八零年代經典港片為拍攝靈感，不但復刻懷舊香港茶餐廳場景及港片造型，更把《賭神》《與龍共舞》、《暫時停止呼吸》殭屍道長等經典橋段重新翻玩精彩入鏡，更力邀港片喜劇女神吳君如、鄭愷助陣。

▲蔡依林MV對戲吳君如。（圖／索尼音樂）

為了呈現八零年代的經典港片風格，張時霖導演特別配合劇情砸百萬實景搭建一座「酒令茶餐廳」，而化身茶餐廳老闆娘千金的Jolin，身上量身訂做三兩套復古造型服裝，平常富有個性態度的「呸姐」，換上洋裝梳著齊瀏海，瞬間變回良家氣質乖乖女，又展現不同感覺的Jolin。

▲蔡依林復古乖乖牌造型。（圖／索尼音樂）

Jolin將吳君如在港片中張大嘴講話的神韻，唯妙唯肖的經典重現，一句「你是那個『哇』的吳君如嗎」，彷彿點中吳君如笑穴，忍不住把「姻緣女神」講成「陰陽女神」，NG不斷。而本身就親民又沒巨星的架子的吳君如，一到片場就變成大家的開心果，Jolin開心地表示：「非常的榮幸能邀到我的偶像之一君如姐幫我跨刀！她像大太陽般，從她一到片場到對戲，都充滿能量！」吳君如則幽默回應：「我其實很興奮你邀請我參與拍攝這支向港片致敬的MV，尤其聽到要我演一個女神，我馬上自己花錢買機票過來了，Jolin誠意太夠了！我看機票酬勞都全免了！哈哈哈。」

▲蔡依林從小愛看港劇。（圖／索尼音樂）

吳君如擁有硬底子演技，她特別向Jolin分享經典台詞的口頭禪「哇」，應該歸功於當年拍片技術沒現在進步，現場沒有螢幕看重播，她笑說：「這個嘴巴張這麼大、表情這麼醜，如果有play back，我肯定要重來！但以前是導演用眼睛看你的戲好不好，也因為這樣才讓這個『哇』留下來，如今讓這麼多人模仿！」笑說：「在還沒演喜劇前，我好歹還是個美少女形象，但後來想算了吧，演戲總要有人犧牲！」

此外，參加綜藝節目《奔跑吧兄弟》走紅、也是短跑運動員的鄭愷，特別向劇組告假、從上海飛來跨刀JolinMV，頻頻被Jolin甜喊「腦公」成為「姻緣新歡」，讓鄭愷倍感愛意笑說：「感覺全身都酥了！」Jolin則說：「鄭愷演技非常專業，不但會帶你入戲，還會有一些很特殊的笑點及反應！」而Jolin自然的演技也讓鄭愷稱讚，「Jolin演戲很有天賦！如果有機會往電影發展，我會專門為Jolin寫個劇本，專門把『酒令茶餐廳』寫進故事，然後我再演個廚師，哈哈！」《腦公》將於28日中午12:00於YouTube官方頻道首播。

▲▼蔡依林推出新MV。（圖／索尼音樂）