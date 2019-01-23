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林子閎入行7年慣性失眠　鍾瑶：憂鬱症前兆？　

記者李欣容／台北報導

鍾瑶、林子閎、臧芮軒和王家梁昨（22日）出席《艾蜜麗的五件事》殺青酒，林子閎被說看起來老了10歲，他才坦承自己長期都有失眠的困擾，常在想快不快樂的問題，鍾瑶擔心他是憂鬱症前兆，但被問到在女友旁邊也睡不好嗎？林子閎馬上回：「睡得很好！」

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》殺青酒 。（圖／東森提供）

▲《艾蜜麗的五件事》殺青酒。（圖／東森提供，下同）

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》殺青酒 。（圖／東森提供）

林子閎入行之後就有嚴重的慣性失眠，「我有時後會到天亮啊，直接去工作，有曾經試過3天不睡覺，看能不能睡著，這可能就是我看起來年紀跟她（鍾瑶）一樣大的原因。」

戲剛拍沒多久，鍾瑶常看到林子閎在化妝間看起來很累的樣子，都會問他到底有沒有睡覺，接著偷拍他各種補眠照。林子閎說，「拍戲的時候是很開心的，沒有不開心，但殺青那一刻回到家，我坐在椅子上，發現竇儒（角色名）走了，滿喜歡拍艾蜜麗的心理狀態，有時候也要跟這角色學習。」而林子閎目前還跟大馬女神四葉草穩定交往中，被問到女友在旁邊也睡不好嗎？他立刻笑回：「睡得很好。」

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》殺青酒 。（圖／東森提供）

鍾瑶和林子閎竟也不約而同做了類似的事，「這部戲真的累到我，一天10幾場，早上哭得唏哩花啦，晚上又笑到不行，昨天殺青沒有感人，是平淡的回家，坐在那待到凌晨3點，放空，想說哇，這部戲真的好累，之前都沒這麼累。」

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林子閎, 鍾瑶, 王家梁, 臧芮軒, 艾蜜麗的五件事

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